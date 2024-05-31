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Ініціатори справи проти ексміністра Сольського не знайшли документи, які б підтверджували версію НАБУ

Ініціатори справи проти ексміністра Сольського не знайшли документи, які б підтверджували версію НАБУ

Київ • УНН

 • 162798 перегляди

Ініціатори справи проти ексміністра Сольського не знайшли документів, що підтверджують, що державні підприємства "Іскра" і "Надія" законно користувались землею, яку пізніше Держгеокадастр розпаював між учасниками АТО.

Держпідприємства "Іскра" і "Надія" користувалися землями "з ранніх часів" і документи у них ніхто не перевіряв, а коли пізніше їх почали шукати, то не знайшли. Про це в інтерв’ю УНН заявив директор Інституту сільського господарства Північного Сходу Віктор Кабанець.

За його словами, "Іскра" і "Надія" користувалися землями "з ранніх часів", але оформити документи в "людей не доходили руки". Коли ж відповідну документацію на земельні ділянки, якими користувались держпідприємства, почали вимагати правоохоронці, суди та Держгеокадастр, їх почали шукати.

Почали шукати ці документи. Перше, де ми їх шукали – це у самих підприємствах, по сейфах і бухгалтеріях. Ця затія у нас не закінчилася успіхом. Ми шукали в районних архівах, в архівах Роменського району, теж безуспішно. Шукали в обласному архіві – вірніше письмово зверталися в Держгеокадастр – вони нам ні разу не надали відповідь, або відповіді були ні про що, або про те що у них немає таких матеріалів

- розповів Віктор Кабанець.

Він додав, що знайти вдалося лише певні непрямі посилання на деякі документи, але установчих документів щодо земельних відносин не було.

Пізніше вказані земельні ділянки Держгеокадастр розпаював між учасниками АТО.

Водночас директор Інституту зазначив, що через брак фінансування вид держави, підприємства не можуть працювати без жодних похибок чи порушень.

Якби нам дали все те що ми хочемо і те що нам треба,… а так не фінансування немає, нічого – як можна працювати без порушень? На сьогоднішній день я думаю ви не назвете жодного підприємства – хоч державне чи ні – яке зовсім немає похибок в господарській діяльності. От сьогодні треба вакцину для ВРХ (велика рогата худоба), треба шукати, для того є керівники, які вирішували це питання. В законному полі, ну можливо з певними похибками

- сказав Кабанець.

Нагадаємо

Колишньому міністру аграрної політики Миколі Сольському детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозру у начебто організації схеми заволодіння землями НААН площею 2500 га.

Сам Сольський каже, що обставини семирічної давнини, про які йдеться у цій справі, стосуються періоду його адвокатської діяльності, коли він допоміг учасникам АТО отримати земельні ділянки. Його захисники стверджують, що жодного зиску від цього Сольський не отримав.

У 2019 році Верховний Суд поставив остаточну крапку у судовій тяганині щодо згаданих спірних ділянок. Ухвалою колегії суддів Касаційного господарського суду були підтверджені рішення судів попередніх інстанцій про те, що у ДП "Іскра" та ДП "Надія" Національної аграрної академії наук відсутні державні акти на право постійного користування цими земельними ділянками.

"Відмовляючи у позові, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про відсутність доказів передачі спірних земельних ділянок позивачам у порядку правонаступництва, оскільки у різних актах передачі земельних фондів зазначені різні площі земельних ділянок, що передавалися від одного підприємства до іншого, та недоведеність факту проведення реєстрації права постійного користування земельними ділянками юридичними особами, правонаступниками яких є позивачі", - вказано в ухвалі Верховного Суду.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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