Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Госпредприятия "Искра" и "Надежда" пользовались землями "с ранних времен" и документы у них никто не проверял, а когда позже их начали искать, то не нашли. Об этом в интервью УНН заявил директор Института сельского хозяйства Северо-Востока Виктор Кабанец.

По его словам, "Искра" и "Надежда" пользовались землями "с ранних времен", но оформить документы у "людей не доходили руки". Когда же соответствующую документацию на земельные участки, которыми пользовались госпредприятия, начали требовать правоохранители, суды и Госгеокадастр, их начали искать.

Начали искать эти документы. Первое, где мы их искали – это в самих предприятиях, по сейфам и бухгалтериям. Эта затея у нас не закончилась успехом. Мы искали в районных архивах, в архивах Роменского района, тоже безуспешно. Искали в областном архиве-вернее письменно обращались в Госгеокадастр - они нам ни разу не предоставили ответ, или ответы были ни о чем, или о том что у них нет таких материалов - рассказал Виктор Кабанец.

Он добавил, что найти удалось лишь определенные косвенные ссылки на некоторые документы, но учредительных документов по земельным отношениям не было.

Позже указанные земельные участки Госгеокадастр распаивал между участниками АТО.

В то же время директор Института отметил, что из-за нехватки финансирования от государства, предприятия не могут работать без каких-либо погрешностей или нарушений.

Если бы нам дали все то что мы хотим и то что нам надо,... а так не финансирования нет, ничего-как можно работать без нарушений? На сегодняшний день я думаю вы не назовете ни одного предприятия – хоть государственное или нет – какое вовсе нет погрешностей в хозяйственной деятельности. Вот сегодня надо вакцину для КРС (крупный рогатый скот), надо искать, для того есть руководители, которые решали этот вопрос. В законном поле, ну возможно с определенными погрешностями - сказал Кабанец.

Напомним

Бывшему министру аграрной политики Николаю Сольскому детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение во якобы организации схемы завладения землями НААН площадью 2500 га.

Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности, о которых идет речь в этом деле, касаются периода его адвокатской деятельности, когда он помог участникам АТО получить земельные участки. Его защитники утверждают, что никакой выгоды от этого сельский не получил.

В 2019 году Верховный Суд поставил окончательную точку в судебной тяжбе по упомянутым спорным участкам. Определением коллегии судей Кассационного хозяйственного суда были подтверждены решения судов предыдущих инстанций о том, что у ГП "Искра" и ГП "Надежда" Национальной аграрной академии наук отсутствуют государственные акты на право постоянного пользования этими земельными участками.

"Отказывая в иске, суды предыдущих инстанций пришли к выводу об отсутствии доказательств передачи спорных земельных участков истцам в порядке правопреемства, поскольку в различных актах передачи земельных фондов указаны различные площади земельных участков, передаваемых от одного предприятия к другому, и недоказанность факта проведения регистрации права постоянного пользования земельными участками юридическими лицами, правопреемниками которых являются истцы", - указано в постановлении Верховного Суда.