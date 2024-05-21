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Справа НАБУ проти Сольського почала тріщати по швах: АТОвці спростовували версію детективів

Справа НАБУ проти Сольського почала тріщати по швах: АТОвці спростовували версію детективів

Київ • УНН

 • 105071 перегляди

Учасники АТО спростовують звинувачення НАБУ на адресу екс-міністра Сольського, стверджуючи, що вони законно отримали і володіють земельними ділянками, про які йдеться, здають їх в оренду і регулярно отримують орендну плату.

Справа Національного антикорупційного бюро проти вже екс-міністра Миколи Сольського може розсипатися ще до суду. Основну лінію звинувачення детективів спростовують учасники АТО, які отримали землі начебто НААНу, і з якими поспілкувався УНН.

Деталі

Захисники країни кажуть, що ніхто їх не змушував віддавати свої землі конкретним агрокомпаніям - всі рішення вони приймали добровільно. Більш того, вони переконані, що отримали землю законно, а плани НАБУ арештувати їх ділянки шокують АТОвців, більшість з яких зараз на фронті.

Я про все це вперше чую. Що це за розслідування? Хто і що може хотіти у мене забрати, якщо я є власником і все отримав законно. Це моя земля, все оформлено офіційно

зазначає Ярослав Маландій.

Держава надала право на приватизацію, і вони скористалися цим правом, переконують АТОвці. Зараз їх землі передані в оренду, і орендарі справно платять гроші.

Я подав всі документи і отримав земельну ділянку як учасник бойових дій. У мене є всі документи. Землю в оренду здав за власним бажанням. Орендну плату отримую постійно та вчасно. Навіть індексація  проходить – в цьому році сильно підняли орендну плату

додає Андрій Сельський.

 Учасник АТО Андрій Титов пригадує, що для подачі документів і отримання землі об’єднався зі своїми побратимами.

Це був приблизно 2018-19 рік, нас 10 чоловік об’єдналися в групу. Їздили в Суми і там нам видавалися документи на землю

 розповідає чоловік.

"Так, пай отримав. Про розслідування нічого не чув. Не чув що пред’являють право два держпідприємства ("Іскра" та "Надія" - ред.). Я нічого не продавав – пай у мене. Я все робив у законний спосіб" - відзначає Роман Шевченко.

Таких відповідей ми почули декілька десятків. Їх однозначно буде більше, адже не всі військовослужбовці змогли з нами поспілкуватися через те, що були на бойових завданнях. А багато учасників АТО, з яких нині НАБУ намагається зробити злочинців, вже загинули.

Контекст

Мова йде про земельні ділянки, які у 2017-18 роках на правах безоплатної приватизації отримали більше тисячі учасників АТО. За версією НАБУ, учасники АТО отримали землі, які начебто належали Національній аграрній академії (НААН), а Сольский, як адвокат, допомагав їм їх оформлювати. Проте така версія резонує з рішеннями судів, зокрема Верховного, який постановив, що НААН ніякого відношення не мав до цих земель, принаймні, законно. Вони їх вважали своїми як спадкоємці радянських колгоспів, проте жодного офіційного документу про право володіння не мають.

І поки учасники АТО на фронті - від НАБУ лунають заяви про наміри арештувати їх землі, що, звісно, викликають обурення суспільства і самих захисників.

Ті (землі – ред.), які були передані у власність учасників АТО та інших осіб – у нас, фактично, тривало досудове розслідування, і ми вирішили, що буде це доцільніше робити, коли ми будемо мати більш повні докази. Наразі ми отримали в березні поточного року низку експертиз, які фактично долучені до матеріалів клопотання, які обґрунтовують на наше переконання підозру, і найближчим часом будемо й подальші заходи вирішувати

повідомила представниця САП.

Варто зазначити, що на згадані земельні ділянки претендують державні підприємства Національної академії аграрних наук України "Іскра" та  "Надія". За роки Незалежності ці ДП декілька разів реорганізовувалися та змінювали назви, і за весь цей час Акти права постійного користування землею так і не були оформлені.

"Під час розгляду справи судами попередніх інстанцій було встановлено відсутність державних актів на право постійного користування земельними ділянками як у ДП "Іскра", ДП "Надія" так і у підприємств, правонаступниками яких вони є.

Крім того, судами встановлено, що рішення про надання спірних земельних ділянок в постійне користування ДП "Іскра" та ДП "Надія", в порядку встановленому Земельним кодексом України, на час звернення з позовом до суду не приймались", - зазначається в ухвалі колегії суддів Касаційного господарського суду Верховного суду від 5 серпня 2019 року.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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