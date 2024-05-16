Прокуратура хоче арештувати земельні ділянки більш ніж тисячі учасників АТО
Київ • УНН
Правоохоронці планують вилучити земельні ділянки, законно отримані понад тисячею учасників АТО в Сумській області в рамках безоплатної приватизації.
Правоохоронці планують найближчим часом планує арештувати земельні ділянки більш ніж тисячі учасників АТО в Сумській області, які вони у законний спосіб отримали на правах безоплатної приватизації. Такі плани озвучила прокурор САП Анастасія Андронова під час засідання Апеляційної палати ВАКС по "справі Сольського", пише УНН.
Так, один із суддів поцікавився, чому, якщо правоохоронці впевнені, що землю, яку отримали АТОвці, нібито, вкрали у держави, на неї, зокрема, не було закладено арешт.
На це представниця обвинувачення заявила, що може бути зроблено вже найближчим часом.
Ті (землі – ред.), які були передані у власність учасників АТО та інших осіб – у нас, фактично, тривало досудове розслідування, і ми вирішили, що буде це доцільніше робити, коли ми будемо мати більш повні докази. Наразі ми отримали в березні поточного року низку експертиз, які фактично долучені до матеріалів клопотання, які обґрунтовують на наше переконання підозру, і найближчим часом будемо й подальші заходи вирішувати
Додатково:
Ексрадник директора Державного бюро розслідувань, адвокат Олег Шрам в коментарі УНН раніше заявив, що в цій справі відсутня важлива деталь: НАБУ замовчує долю воїнів АТО, які і отримали земельні ділянки, що начебто належали Національній аграрній академії України.
Ми не почули від НАБУ, що ці АТОвці не мали права на земельні ділянки. Тобто, виходить, що вони отримали їх законно. На якій підставі їх тоді позбавляти права на земельні ділянки, які вони отримали в установленому законом порядку, і реалізували своє, передбачене законом, право
"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення02.05.24, 14:51 • 207507 переглядiв