Прокуратура хоче арештувати земельні ділянки більш ніж тисячі учасників АТО

Правоохоронці планують найближчим часом планує арештувати земельні ділянки більш ніж тисячі учасників АТО в Сумській області, які вони у законний спосіб отримали на правах безоплатної приватизації. Такі плани озвучила прокурор САП Анастасія Андронова під час засідання Апеляційної палати ВАКС по "справі Сольського", пише УНН.

Так, один із суддів поцікавився, чому, якщо правоохоронці впевнені, що землю, яку отримали АТОвці, нібито, вкрали у держави, на неї, зокрема, не було закладено арешт.

На це представниця обвинувачення заявила, що може бути зроблено вже найближчим часом.

Ті (землі – ред.), які були передані у власність учасників АТО та інших осіб – у нас, фактично, тривало досудове розслідування, і ми вирішили, що буде це доцільніше робити, коли ми будемо мати більш повні докази. Наразі ми отримали в березні поточного року низку експертиз, які фактично долучені до матеріалів клопотання, які обґрунтовують на наше переконання підозру, і найближчим часом будемо й подальші заходи вирішувати