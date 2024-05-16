Прокуратура хочет арестовать земельные участки более чем тысячи участников АТО

Правоохранители планируют в ближайшее время планирует арестовать земельные участки более чем тысячи участников АТО в Сумской области, которые они законно получили на правах бесплатной приватизации. Такие планы озвучила прокурор САП Анастасия Андронова во время заседания Апелляционной палаты ВАКС по "делу Сольского", пишет УНН.

Так, один из судей поинтересовался, почему, если правоохранители уверены, что землю, которую получили АТОвцы, якобы, украли у государства, на нее, в частности, не был заложен арест.

На это представитель обвинения заявила, что может быть сделано уже в ближайшее время.

Те (земли - ред.), которые были переданы в собственность участников АТО и других лиц - у нас, фактически, продолжалось досудебное расследование, и мы решили, что будет это целесообразнее делать, когда мы будем иметь более полные доказательства. Сейчас мы получили в марте текущего года ряд экспертиз, которые фактически приобщены к материалам ходатайства, которые обосновывают по нашему убеждению подозрение, и в ближайшее время будем и дальнейшие меры решать - сообщила Анастасия Андронова.

Дополнительно:

Экс-советник директора Государственного бюро расследований, адвокат Олег Шрам в комментарии УНН ранее заявил, что в этом деле отсутствует важная деталь: НАБУ замалчивает судьбу воинов АТО, которые и получили земельные участки, якобы принадлежавшие Национальной аграрной академии Украины.

Мы не услышали от НАБУ, что эти АТОвцы не имели права на земельные участки. То есть, получается, что они получили их законно. На каком основании их тогда лишать права на земельные участки, которые они получили в установленном законом порядке, и реализовали свое, предусмотренное законом, право - отметил Шрам.

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения