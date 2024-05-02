"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения.

Если АТОвцам, которые получили земельные участки, фигурирующие в деле министра Сольского, до сих пор не объявили подозрения, то это может означать, что они не совершали преступных действий при их получении, и ставит под сомнение версию следствия, что земля выделялась незаконно. К такому мнению склоняются эксперты, с которыми пообщался УНН.

Ключевым вопросом на данном этапе данного дела является то, почему НАБУ не объявило подозрения 1200 участникам АТО, которые воспользовались своим правом бесплатной приватизации и получили в собственность упомянутые земли.

На них, напомним, продолжают претендовать два государственных предприятия Национальной академии наук Украины "Искра" и "Надежда". Хотя, еще в 2019 году Верховный Суд своим постановлением подтвердил необоснованность их претензий, отметив, что эти ГП не предоставили никаких документов, которые бы указывали, что у них есть право пользования этими землями.

Итак, если следовать логике следствия, то земля якобы выделялась незаконно, а 1200 защитников Украины являются вероятными соучастниками возможного преступления.

Если так, то почему же тогда правоохранители, которые "неожиданно" заинтересовались событиями 2017-18 годов, не объявляют приобретателям земли подозрения?

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Если нет этого процессуального действия, то это означает, что АТОшники получили землю законно, состав преступления отсутствует, производство надо закрывать. Такое мнение высказал экс-советник директора Государственного бюро расследований, адвокат Олег Шрам в комментарии УНН.

"Если АТОвцам не объявили подозрение - это свидетельствует о том, что они законно получили эти земельные участки. Соответственно, если они получили законно эти земельные участки - соответственно, не было оснований для ареста этих земельных участков. И теперь главный вопрос - а на чем же тогда строится подозрение? В чем незаконность действий тех лиц, которым сообщили о подозрении, если земельные участки АТОвцы получили законно.

Если бы они получили ее незаконно или под принуждением, потом отчудили или еще что-то, тогда да, были бы вопросы. А если к АТОвцам нет вопросов, и они ее получили законно - нет никакого состава преступления. Соответственно, нет оснований направлять дело в суд, его должны закрыть на досудебном расследовании", - убежден Олег Шрам.

Получается интересная ситуация: правоохранители считают, что имел место состав преступления, к которому якобы причастны участники АТО.

Если так, то правоохранители наконец-то должны были бы четко определиться с процессуальным статусом этих лиц.

Но, судя, по всему, у правоохранителей нет оснований объявлять подозрения участникам АТО. Это наводит на мысль об определенной слабости позиции стороны обвинения относительно преступных действий при передаче земли.

"Легальность процедуры выдачи земли определяется соблюдением всех соответствующих процедур, которые регулируются земельным и административным законодательством Украины. Выдача земельных участков участникам АТО в рамках бесплатной приватизации должна происходить в соответствии с действующими законами и решениями властных органов. Если эти процессы были выполнены корректно и без нарушений, тогда действия можно считать законными", - отметил в комментарии УНН адвокат Дмитрий Касьяненко.

Если НАБУ уверено в своей правоте, то надо объявлять подозрения 1200 участникам АТО, накладывать арест на их земли и идти в суд.

Но похоже на то, что отсутствие этих подозрений постепенно начинает разрушать и без того хрупкую конструкцию позиции обвинения.

Напомним

Министру аграрной политики Николаю Сольскому детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение в якобы организации схемы завладения землями НААН площадью 2500 га.

Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности касаются периода его адвокатской деятельности, задолго до его назначения министром. Его защитники утверждают, что никакой выгоды Сольский не получил от того, что воины АТО получили право на землю.

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