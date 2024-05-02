"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення.

Якщо АТОвцям, які отримали земельні ділянки, що фігурують у справі міністра Сольського, до цього часу не оголосили підозри, то це може означати, що вони не вчиняли злочинних дій при їх отриманні, та ставить під сумнів версію слідства, що земля виділялася незаконно. До такої думки схиляються експерти, з якими поспілкувався УНН.

Ключовим питанням на даному етапі даної справи є те, чому НАБУ не оголосило підозри 1200 учасникам АТО, які скористалися своїм правом безплатної приватизації та отримали у власність згадані землі.

На них, нагадаємо, продовжують претендувати два державних підприємства Національної академії наук України "Іскра" та "Надія". Хоча, ще у 2019 році Верховний Суд своєю ухвалою підтвердив необґрунтованість їхніх претензій, зазначивши, що ці ДП не надали жодних документів, які б вказували, що у них є право користування цими землями.

Отже, якщо йти за логікою слідства, то земля нібито виділялася незаконно, а 1200 захисників України є ймовірними співучасниками можливого злочину.

Якщо так, то чому ж тоді правоохоронці, які "несподівано" зацікавилися подіями 2017-18 років, не оголошують набувачам землі підозри?

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Якщо немає цієї процесуальної дії, то це означає, що АТОвці отримали землю законно, склад злочину відсутній, провадження треба закривати. Таку думку висловив ексрадник директора Державного бюро розслідувань, адвокат Олег Шрам в коментарі УНН.

"Якщо АТОвцям не оголосили підозру – це свідчить про те, що вони законно отримали ці земельні ділянки. Відповідно, якщо вони отримали законно ці земельні ділянки – відповідно, не було підстав для арешту цих земельних ділянок. І тепер головне питання – а на чому ж тоді будується підозра? У чому незаконність дій тих осіб, яким повідомили про підозру, якщо земельні ділянки АТОвці отримали законно.

Якби вони отримали її незаконно або під примусом, потім відчужили або ще щось, тоді так, були б питання. А якщо до АТОвців немає питань, і вони її отримали законно – немає ніякого складу злочину. Відповідно, немає підстав направляти справу до суду, її мають закрити на досудовому розслідуванні", - переконаний Олег Шрам.

Виходить цікава ситуація: правоохоронці вважають, що мав місце склад злочину, до якого нібито причетні учасники АТО.

Якщо так, то правоохоронці нарешті б мали чітко визначитися з процесуальним статусом цих осіб.

Та, судячи, з усього, у правоохоронців немає підстав оголошувати підозри учасникам АТО. Це наводить на думку про певну слабкість позиції сторони обвинувачення щодо злочинних дій під час передачі землі.

"Легальність процедури видачі землі визначається дотриманням всіх відповідних процедур, які регулюються земельним та адміністративним законодавством України. Видача земельних ділянок учасникам АТО в межах безоплатної приватизації має відбуватися відповідно до чинних законів і рішень владних органів. Якщо ці процеси були виконані коректно і без порушень, тоді дії можна вважати законними", - зазначив у коментарі УНН адвокат Дмитро Касьяненко.

Якщо НАБУ впевнене у свої правоті, то треба оголошувати підозри 1200 учасникам АТО, накладати арешт на їх землі та йти до суду.

Але схоже на те, що відсутність цих підозр поступово починає руйнувати і без того крихку конструкцію позиції обвинувачення.

Нагадаємо

Міністру аграрної політики Миколі Сольському детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозру у начебто організації схеми заволодіння землями НААН площею 2500 га.

Сам Сольський каже, що обставини семирічної давнини стосуються періоду його адвокатської діяльності, задовго до його призначення міністром. Його захисники стверджують, що жодного зиску Сольський не отримав від того, що воїни АТО набули право на землю.

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