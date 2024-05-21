Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Дело Национального антикоррупционного бюро против уже экс-министра Николая Сольского может рассыпаться еще до суда. Основную линию обвинения детективов опровергают участники АТО, которые получили земли якобы НААНа, и с которыми пообщался УНН.

Детали

Защитники страны говорят, что никто их не заставлял отдавать свои земли конкретным агрокомпаниям - все решения они принимали добровольно. Более того, они убеждены, что получили землю законно, а планы НАБУ арестовать их участки шокируют АТОвцев, большинство из которых сейчас на фронте.

Я обо всем этом впервые слышу. Что это за расследование? Кто и что может хотеть у меня забрать, если я являюсь собственником и все получил законно. Это моя земля, все оформлено официально отмечает Ярослав Маландий.

Государство предоставило право на приватизацию, и они воспользовались этим правом, убеждают АТОвцы. Сейчас их земли переданы в аренду, и арендаторы исправно платят деньги.

Я подал все документы и получил земельный участок как участник боевых действий. У меня есть все документы. Землю в аренду сдал по собственному желанию. Арендную плату получаю постоянно и вовремя. Даже индексация проходит - в этом году сильно подняли арендную плату добавляет Андрей Сельский.

Участник АТО Андрей Титов вспоминает, что для подачи документов и получения земли объединился со своими побратимами.

Это был примерно 2018-19 год, нас 10 человек объединились в группу. Ездили в Сумы и там нам выдавались документы на землю рассказывает мужчина.

"Да, пай получил. О расследовании ничего не слышал. Не слышал что предъявляют право два госпредприятия ("Искра" и "Надежда" - ред.). Я ничего не продавал - пай у меня. Я все делал законным способом", - отмечает Роман Шевченко.

Таких ответов мы услышали несколько десятков. Их однозначно будет больше, ведь не все военнослужащие смогли с нами пообщаться из-за того, что были на боевых заданиях. А многие участники АТО, из которых сейчас НАБУ пытается сделать преступников, уже погибли.

Контекст

Речь идет о земельных участках, которые в 2017-18 годах на правах бесплатной приватизации получили более тысячи участников АТО. По версии НАБУ, участники АТО получили земли, которые якобы принадлежали Национальной аграрной академии (НААН), а Сольский, как адвокат, помогал им их оформлять. Однако такая версия резонирует с решениями судов, в частности Верховного, который постановил, что НААН никакого отношения не имел к этим землям, по крайней мере, законно. Они их считали своими как наследники советских колхозов, однако никакого официального документа о праве владения не имеют.

И пока участники АТО на фронте - от НАБУ звучат заявления о намерениях арестовать их земли, что, конечно, вызывает возмущение общества и самих защитников.

Те (земли - ред.), которые были переданы в собственность участников АТО и других лиц - у нас, фактически, продолжалось досудебное расследование, и мы решили, что будет это целесообразнее делать, когда мы будем иметь более полные доказательства. Сейчас мы получили в марте текущего года ряд экспертиз, которые фактически приобщены к материалам ходатайства, которые обосновывают по нашему убеждению подозрение, и в ближайшее время будем и дальнейшие меры решать сообщила представительница САП.

Стоит отметить, что на упомянутые земельные участки претендуют государственные предприятия Национальной академии аграрных наук Украины "Искра" и "Надежда". За годы Независимости эти ГП несколько раз реорганизовывались и меняли названия, и за все это время Акты права постоянного пользования землей так и не были оформлены.

"При рассмотрении дела судами предыдущих инстанций было установлено отсутствие государственных актов на право постоянного пользования земельными участками как у ГП "Искра", ГП "Надежда" так и у предприятий, правопреемниками которых они являются.

Кроме того, судами установлено, что решение о предоставлении спорных земельных участков в постоянное пользование ГП "Искра" и ГП "Надежда", в порядке, установленном Земельным кодексом Украины, на момент обращения с иском в суд не принимались", - отмечается в постановлении коллегии судей Кассационного хозяйственного суда Верховного суда от 5 августа 2019 года.