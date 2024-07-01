Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Уровень общественного доверия к НАБУ остается очень низким. В 2023 году антикоррупционерам не доверяли более половины опрошенных - 54,4%, а тех, кто полностью или хотя бы частично доверяют действиям детективов, оказалось меньше трети - лишь около 28% опрошенных. Об этом говорится в отчете независимых иностранных экспертов по результатам аудита в бюро, пишет УНН.

В НАБУ считают, что такой низкий показатель доверия к их органу у общества из-за того, что на него осуществляются "массированные медийные атаки", которые проводят от имени лиц, которым детективы вручили подозрения.

Однако, эксперты не согласились с таким аргументом от НАБУ и указали, что на самом деле на уровень доверия к антикоррупционерам влияет отсутствие обвинительных приговоров по резонансным делам.

Кроме того, нередко дела НАБУ разваливаются в судах, а обвиняемые получают оправдательные приговоры. К этому, в частности, приводят и манипуляции с экспертизами, которые детективы заказывают в рамках расследуемых уголовных дел.

Аудиторы также отметили, что на уровень доверия, вероятно, влияет и то, что коммуникация НАБУ с обществом оставляет желать лучшего. В частности, они советуют внимательнее формулировать свои публичные сообщения и лучше освещать эффект от расследований.

Наглядным примером к этим замечаниям аудиторов может быть дело антикоррупционеров к экс-министру агрополитики Николаю Сольскому. НАБУ в своем сообщении о вручении подозрения Сольскому еще до каких-либо решений суда по этому делу указало дословно "экс-главу аграрного комитета ВР - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей". Однако, детективы НАБУ до сих пор не могут объяснить, какой именно землей завладел Сольский.

Добавим

По результатам опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова в июне 2024 года, полностью доверяют НАБУ только 4,3% опрошенных, а тех, кто "скорее доверяет" антикоррупционерам, чем нет - 19,6%.

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень доверия украинцев к НАБУ за год снизился.

Напомним

В апреле детективы НАБУ и прокуроры САП объявили Николаю Сольскому о подозрении в якобы завладении земельными участками в Сумской области. В деле речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом и помог участникам АТО реализовать свое право на получение 2 га земли.

Уже после увольнения Сольского с должности министра стало известно, что никаких земельных участков в Сумской области ни у него самого, ни у его семьи или аффилированных лиц нет. И это подтверждают по меньшей мере декларации экс-министра.

Более того, даже сами детективы НАБУ не могут объяснить, чем именно завладел Сольский. По их версии, преступление заключается в том, что земельные участки, которые получили участники АТО, якобы принадлежали Национальной аграрной академии. Однако даже в самой Академии так и не смогли найти документы и доказать, что земли действительно их. По словам сотрудников НААН, они считали эти земли своими, потому что раньше на этих землях были колхозы и совхозы им. ленина и сталина, которые якобы являются их наследодателями.

Таким образом, главная интрига всего дела - смогут ли доказать детективы, что земля принадлежала НААН. Ведь, если НАБУ не докажет этот факт, тогда скорее всего дело развалится. Об этом может свидетельствовать и то, что детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали, и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

Что касается самих участников АТО, которые и приватизировали спорную землю, - они заявили о правомерности своих действий и свободном праве распоряжения ею. В то же время военные опровергли аргументы НАБУ.