Кабмін затвердив аудиторів НАБУ, однак не визначився, коли він розпочнеться

Кабінет міністрів України вже затвердив склад комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро, однак коли розпочнеться аудит поки не відомо. Про це в КМУ повідомили у відповідь на запит УНН.

Уряд затвердив склад комісії 3 вересня. Проводити його вже точно будуть міжнародні експерти:

· Арпо Мартін – юрист, ексзаступник гендиректора Служби внутрішньої безпеки Естонії;

· Вестбрукс Робер – старший радник Центру передового досвіду в аудиті Урядового офісу підзвітності, радник та консультант для міжнародних вищих аудиторських установ та інших офісів підзвітності з питань аудиту ефективності, шахрайства та корупції за угодами USAID;

· Кроньє Герміона Тереза – міжнародний експерт з питань антикорупції, екс-антикорупційний спеціаліст Глобальної операційної мережі органів боротьби з корупцією (GlobE Network).

"Критерії та методи проведення оцінювання ефективності діяльності НАБУ затверджується та оприлюднюється комісією. Члени комісії діють незалежно та не повинні виконувати доручення, вказівки, надані будь-якою особою", - наголосили в КМУ.

У той же час в Кабміні не повідомили, коли розпочнеться аудит НАБУ.

Контекст

НАБУ готується до першого міжнародного незалежного аудиту під керівництвом директора Семена Кривоноса. Керівник бюро нещодавно заявив, що "дуже очікує" початок аудиту, який має виявити як сильні, так і слабкі сторони бюро.

Слід зазначити, що перший аудит проводиться через один рік з дня призначення директора бюро. Однак, нинішній керівник Семен Кривонос очолює бюро з 6 березня 2023 року, тобто вже майже півтора роки.

Додамо

Останнім часом нерідко лунають заяви про втрату незалежності антикорупційних органів в Україні. Зокрема, про це заявляв нещодавно звільнений перший заступник директора бюро Гізо Углава. Він неодноразово натякав на те, що рішення в НАБУ ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які на його думку чинили цей тиск, були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.

Углава неодноразово підкреслював, що дії проти нього свідчать про серйозні проблеми в процесі розслідування НАБУ, які орієнтовані на досягнення зовнішніх цілей, а не на встановлення істини.

Ситуація з Углавою, якого після заяв про проблеми НАБУ звільнили, може мати значний вплив на майбутній міжнародний аудит НАБУ. Заяви Углави про тиск, корупційні схеми та можливі маніпуляції всередині НАБУ можуть підвищити увагу аудиторів до внутрішніх проблем бюро та спонукати їх до ретельнішого розгляду внутрішніх процедур, систем контролю та звітності.

Раніше УНН згадував, що за оцінкою аудиторів, колектив НАБУ перебуває у пригніченому стані, потребує психологів і більшість зі співробітників планує звільнитися найближчим часом.

При цьому НАБУ не має довіри українців, а економічний ефект від їх діяльності балансує на нулі. Адже за ці роки на НАБУ, САП, НАЗК та ВАКС було витрачено з бюджету десятки мільярдів гривень.

Причиною недовіри до антикорупціонерів можуть бути гучні звинувачення топ чиновників з боку НАБУ, які в результаті завершуються виправдальними вироками. Прикладом є справа ексміністра Володимира Омеляна. Його звинуватили у втратах бюджету через зменшення портових зборів, які він запровадив. Але у суді всі аргументи детективів та прокурорів САП були вщент розбиті як нікчемні. До речі, жодних публічних вибачень перед Омеляном та покарання за незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності ані детективи НАБУ, ані прокурори САП не понесли.

Схожа історія може повторитися з ексміністром Миколою Сольським, якого у травні звинуватили у привласненні землі у Сумській області на користь бійців АТО. Цій історії вже вісім років, розумні терміни слідства вичерпані, проте детективи вирішили заявити про це лише цьогоріч. До того ж у той момент, коли Сольський досяг результатів у перемовинах з поляками щодо експорту агропродукції.

Втім, наявні у публічному доступі матеріали свідчать про сумнівні докази детективів, що засвідчив експертний висновок маніпуляції з експертизами у цій справі. Одну з них вони намагалися "злити" і анулювати через суд - ймовірно через те, що така експертиза свідчила про невинуватість ексміністра.