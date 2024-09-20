Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Кабинет министров Украины уже утвердил состав комиссии по проведению внешней независимой оценки эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро, однако когда начнется аудит пока не известно. Об этом в КМУ сообщили в ответ на запрос УНН.

Правительство утвердило состав комиссии 3 сентября. Проводить его уже точно будут международные эксперты:

- Арпо Мартин - юрист, экс-заместитель гендиректора Службы внутренней безопасности Эстонии;

- Вестбрукс Робер - старший советник Центра передового опыта в аудите Правительственного офиса подотчетности, советник и консультант для международных высших аудиторских учреждений и других офисов подотчетности по вопросам аудита эффективности, мошенничества и коррупции по соглашениям USAID;

- Кронье Гермиона Тереза - международный эксперт по вопросам антикоррупции, экс-антикоррупционный специалист Глобальной операционной сети органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network).

«Критерии и методы проведения оценки эффективности деятельности НАБУ утверждается и обнародуется комиссией. Члены комиссии действуют независимо и не должны выполнять поручения, указания, предоставленные любым лицом», - отметили в КМУ.

В то же время в Кабмине не сообщили, когда начнется аудит НАБУ.

Контекст

НАБУ готовится к первому международному независимому аудиту под руководством директора Семена Кривоноса. Руководитель бюро недавно заявил, что «очень ожидает» начало аудита, который должен выявить как сильные, так и слабые стороны бюро.

Следует отметить, что первый аудит проводится через один год со дня назначения директора бюро. Однако, нынешний руководитель Семен Кривонос возглавляет бюро с 6 марта 2023 года, то есть уже почти полтора года.

Добавим

В последнее время нередко звучат заявления о потере независимости антикоррупционных органов в Украине. В частности, об этом заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Ситуация с Углавой, которого после заявлений о проблемах НАБУ уволили, может иметь значительное влияние на будущий международный аудит НАБУ. Заявления Углавы о давлении, коррупционных схемах и возможных манипуляциях внутри НАБУ могут повысить внимание аудиторов к внутренним проблемам бюро и побудить их к более тщательному рассмотрению внутренних процедур, систем контроля и отчетности.

Ранее УНН упоминал, что по оценке аудиторов, коллектив НАБУ находится в подавленном состоянии, нуждается в психологах и большинство из сотрудников планирует уволиться в ближайшее время.

При этом НАБУ не имеет доверия украинцев, а экономический эффект от их деятельности балансирует на нуле. Ведь за эти годы на НАБУ, САП, НАПК и ВАКС было потрачено из бюджета десятки миллиардов гривен.

Причиной недоверия к антикоррупционерам могут быть громкие обвинения топ чиновников со стороны НАБУ, которые в итоге завершаются оправдательными приговорами. Примером является дело экс-министра Владимира Омеляна. Его обвинили в потерях бюджета из-за уменьшения портовых сборов, которые он ввел. Но в суде все аргументы детективов и прокуроров САП были полностью разбиты как ничтожные. Кстати, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться с экс-министром Николаем Сольским, которого в мае обвинили в присвоении земли в Сумской области в пользу бойцов АТО. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы решили заявить об этом только в этом году. К тому же в тот момент, когда Сольский достиг результатов в переговорах с поляками по экспорту агропродукции.

Впрочем, имеющиеся в публичном доступе материалы свидетельствуют о сомнительных доказательствах детективов, что показало экспертное заключение манипуляции с экспертизами по этому делу. Одну из них они пытались «слить» и аннулировать через суд - вероятно из-за того, что такая экспертиза свидетельствовала о невиновности экс-министра.