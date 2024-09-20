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Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

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Правительство сформировало международную комиссию для оценки эффективности НАБУ, но срок начала аудита не определен. Эксперты оценят деятельность бюро на фоне заявлений о потере независимости и внутренних проблемах.

Кабинет министров Украины уже утвердил состав комиссии по проведению внешней независимой оценки эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро, однако когда начнется аудит пока не известно. Об этом в КМУ сообщили в ответ на запрос УНН.

Правительство утвердило состав комиссии 3 сентября. Проводить его уже точно будут международные эксперты:

-        Арпо Мартин - юрист, экс-заместитель гендиректора Службы внутренней безопасности Эстонии;

-        Вестбрукс Робер - старший советник Центра передового опыта в аудите Правительственного офиса подотчетности, советник и консультант для международных высших аудиторских учреждений и других офисов подотчетности по вопросам аудита эффективности, мошенничества и коррупции по соглашениям USAID;

-        Кронье Гермиона Тереза - международный эксперт по вопросам антикоррупции, экс-антикоррупционный специалист Глобальной операционной сети органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network).

«Критерии и методы проведения оценки эффективности деятельности НАБУ утверждается и обнародуется комиссией. Члены комиссии действуют независимо и не должны выполнять поручения, указания, предоставленные любым лицом», - отметили в КМУ.

В то же время в Кабмине не сообщили, когда начнется аудит НАБУ.

Контекст

НАБУ готовится к первому международному независимому аудиту под руководством директора Семена Кривоноса. Руководитель бюро недавно заявил, что «очень ожидает» начало аудита, который должен выявить как сильные, так и слабые стороны бюро.

Следует отметить, что первый аудит проводится через один год со дня назначения директора бюро. Однако, нынешний руководитель Семен Кривонос возглавляет бюро с 6 марта 2023 года, то есть уже почти полтора года.

Добавим

В последнее время нередко звучат заявления о потере независимости антикоррупционных органов в Украине. В частности, об этом заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Ситуация с Углавой, которого после заявлений о проблемах НАБУ уволили, может иметь значительное влияние на будущий международный аудит НАБУ. Заявления Углавы о давлении, коррупционных схемах и возможных манипуляциях внутри НАБУ могут повысить внимание аудиторов к внутренним проблемам бюро и побудить их к более тщательному рассмотрению внутренних процедур, систем контроля и отчетности.

Ранее УНН упоминал, что по оценке аудиторов, коллектив НАБУ находится в подавленном состоянии, нуждается в психологах и большинство из сотрудников планирует уволиться в ближайшее время.

При этом НАБУ не имеет доверия украинцев, а экономический эффект от их деятельности балансирует на нуле. Ведь за эти годы на НАБУ, САП, НАПК и ВАКС было потрачено из бюджета десятки миллиардов гривен.

Причиной недоверия к антикоррупционерам могут быть громкие обвинения топ чиновников со стороны НАБУ, которые в итоге завершаются оправдательными приговорами. Примером является дело экс-министра Владимира Омеляна. Его обвинили в потерях бюджета из-за уменьшения портовых сборов, которые он ввел. Но в суде все аргументы детективов и прокуроров САП были полностью разбиты как ничтожные. Кстати, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться с экс-министром Николаем Сольским, которого в мае обвинили в присвоении земли в Сумской области в пользу бойцов АТО. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы решили заявить об этом только в этом году. К тому же в тот момент, когда Сольский достиг результатов в переговорах с поляками по экспорту агропродукции.

Впрочем, имеющиеся в публичном доступе материалы свидетельствуют о сомнительных доказательствах детективов, что показало экспертное заключение манипуляции с экспертизами по этому делу. Одну из них они пытались «слить» и аннулировать через суд - вероятно из-за того, что такая экспертиза свидетельствовала о невиновности экс-министра.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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