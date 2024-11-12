В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) является зависимым от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это вызывает беспокойство среди общества, в частности в правозащитных кругах, где такую зависимость иногда рассматривают как угрозу для независимости судопроизводства. УНН исследовал возможные причины этого явления и его влияние на репутацию ВАКС.

Общий интерес

Первая вероятная причина зависимости - общий интерес. НАБУ, САП и ВАКС созданы с целью противодействия коррупции и работают в тесной взаимосвязи, образуя так называемую антикоррупционную триаду. Однако в демократических правовых государствах принцип разделения власти является фундаментальным, предусматривая независимую судебную систему. Подобные системы, где функции следствия, прокуратуры и суда объединены, имели место в истории, в частности в Советском Союзе. Тройки НКВД не занимались доказательной базой, характерным признаком их дел был минимум документов с надписью "Совершенно секретно. Хранить вечно".

Такая концентрация полномочий тогда привела к потере объективности и справедливости.

Давление активистов

Второй фактор - давление антикоррупционных активистов. Иногда, когда ВАКС принимает решение в пользу обвиняемых, судьи сталкиваются с критикой со стороны активистов, которые указывают на недостатки в процессе рассмотрения дел. Некоторые правозащитники считают это вмешательством в работу суда, что противоречит принципу независимости правосудия. Ведь когда активисты говорят, как судьям не стоит поступать - фактически, они указывают как им следует действовать.

Влияние международных доноров

Третья причина - влияние международных доноров. Хотя государственные органы должны финансироваться исключительно из бюджета Украины, антикоррупционные учреждения также получают техническую поддержку от международных партнеров. Это может создавать дополнительное давление на ВАКС, поскольку международные институты часто ставят перед антикоррупционными органами конкретные требования по результативности.

Процесс избрания судей

Четвертым фактором является процедура избрания судей ВАКС. Этот процесс происходит при участии международных партнеров и антикоррупционных институтов, которые активно участвуют в собеседованиях и проверках кандидатов. Это может влиять на независимость судей, принимающих решения по делам, расследуемым НАБУ и САП.

Финансовая зависимость

Еще один аспект - финансовая зависимость. Поскольку значительная часть финансирования НАБУ, САП и ВАКС предоставляется международными донорами, это может стимулировать согласованность действий между структурами. Отчеты донорских организаций иногда содержат требования к результативности, что иногда может обусловливать акцент на показателях, а не на качестве расследований.

Психологическое давление

Шестой фактор - психологическое давление со стороны НАБУ и САП. Иногда детективы и прокуроры еще до завершения судебного процесса заявляют о вероятной вине подозреваемых, что может влиять на общественное мнение и, наконец, на судей. Принцип презумпции невиновности требует избегать подобных оценок до вынесения приговора.

Независимость Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от НАБУ и САП является критически важной для обеспечения справедливого правосудия и соблюдения верховенства права. Независимый ВАКС должен выступать противовесом детективам и прокурорам, обеспечивая баланс в процессе рассмотрения антикоррупционных дел. Общественное доверие к судебной системе является основой демократических институтов, и восприятие ВАКС как независимого органа необходимо для сохранения его легитимности.

Сейчас уже большинство украинцев не доверяют НАБУ, о чем свидетельствуют крайние соцопросы. Вслед за НАБУ недоверие и кризис системы может стать достижением ВАКС и международных партнеров, которые продолжают поддерживать дискредитированные органы.

Напомним

В Теневом отчете к разделу 23 "Правосудие и фундаментальные права" Отчета Европейской комиссии по Украине за 2023 год указано, что судьи ВАКС неоднократно фиксировали нарушения принципа презумпции невиновности со стороны детективов НАБУ, которые в публичных комментариях и интервью фактически "назначали" фигурантов виновными. Однако, несмотря на зафиксированные судьями случаи нарушений, со стороны НАБУ не было никакой публичной реакции. Кроме того, Управление внутреннего контроля НАБУ также не приняло никаких мер по дисциплинарной ответственности, оставляя подобные случаи без внимания. Такая коммуникация, подрывающая основы правосудия, формирует предубеждения в обществе и побуждает к ошибочным выводам еще до вынесения окончательного приговора судом.

Комментируя такую тенденцию, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров отметил, что игнорируя проблему нарушения презумпции невиновности со стороны НАБУ, Высший антикоррупционный суд также теряет свою независимость и объективность. По его мнению, ВАКС вместо того, чтобы быть независимым от НАБУ и САП, все чаще подыгрывает им, искажая основы правосудия. Зависимый суд еще хуже, чем коррупционный, отмечает правозащитник.

Из-за зависимости от антикоррупционеров, судьи ВАКС вынуждены принимать даже такие абсурдные доказательства, например, "нарисованная" ручкой копия документа советского союза, оригинал которого никто не видел. Подробности читайте здесь.