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Більшість українців висловили недовіру НАБУ та САП – опитування

Київ • УНН

 • 13738 перегляди

Майже 60% українців не довіряють НАБУ та САП, згідно з опитуванням Центру Разумкова. Рівень недовіри зріс порівняно з попереднім опитуванням, що пов'язують з відсутністю вироків у резонансних справах.

Більшість українців висловили недовіру НАБУ та САП – опитування

Рівень суспільної довіри до роботи антикорупційних органів в Україні залишається дуже низьким - майже 60% не довіряють Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою "Центр Разумкова" у вересні 2024 року.

Водночас повністю довіряють НАБУ і САП лише 3,8% опитаних.

Більшість респондентів висловлюють недовіру… Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (58%), Національному антикорупційному бюро України (58%)

 - повідомили в «Центрі Разумкова».

Варто зазначити, що порівняно з попереднім опитуванням, яке проводилося у серпні, недовіра до антикорупційних органів посилилася. Адже тоді НАБУ довіряли трохи більше 30% опитаних, а САП –20%.

Додамо

Аудитори, які оцінювали роботу НАБУ у кінці 2023 року, вказували, що на рівень довіри до антикорупціонерів впливає відсутність обвинувальних вироків у резонансних справах. Окрім того, нерідко справи НАБУ розвалюються у судах, а обвинувачені отримують виправдувальні вироки.

До цього, зокрема, призводять і маніпуляції з експертизами, які детективи замовляють у межах розслідуваних кримінальних справ. Такі маніпуляції зафіксовано в гучних справах проти топ - чиновників, зокрема стосовно колишнього міністра агрополітики Миколи Сольського та колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який в подальшому був повністю виправданий у суді

Додамо, що антикорупційна тріада у вигляді НАБУ, САП та ВАКС обійшлася державному бюджету вже приблизно у 12-13 млрд грн. Проте ситуація з корупцією майже незмінна - високий рівень корупції в країні один з тригерів українців.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
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