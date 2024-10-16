Большинство украинцев выразили недоверие НАБУ и САП - опрос

Уровень общественного доверия к работе антикоррупционных органов в Украине остается очень низким - почти 60% не доверяют Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой «Центр Разумкова» в сентябре 2024 года.

В то же время полностью доверяют НАБУ и САП только 3,8% опрошенных.

Большинство респондентов выражают недоверие... Специализированной антикоррупционной прокуратуре (58%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (58%) - сообщили в «Центре Разумкова».

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в августе, недоверие к антикоррупционным органам усилилось. Ведь тогда НАБУ доверяли чуть более 30% опрошенных, а САП -20%.

Добавим

Аудиторы, которые оценивали работу НАБУ в конце 2023 года, указывали, что на уровень доверия к антикоррупционерам влияет отсутствие обвинительных приговоров по резонансным делам. Кроме того, нередко дела НАБУ разваливаются в судах, а обвиняемые получают оправдательные приговоры.

К этому, в частности, приводят и манипуляции с экспертизами, которые детективы заказывают в рамках расследуемых уголовных дел. Такие манипуляции зафиксированы в громких делах против топ-чиновников, в частности в отношении бывшего министра агрополитики Николая Сольского и бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который в дальнейшем был полностью оправдан в суде.

Добавим, что антикоррупционная триада в виде НАБУ, САП и ВАКС обошлась государственному бюджету уже примерно в 12-13 млрд грн. Однако ситуация с коррупцией почти неизменна - высокий уровень коррупции в стране один из триггеров украинцев.