Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
Киев • УНН
В Украине завтра ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, кроме юга. Температура ночью от +3° до -2°, днем 0-5° тепла, на юге до +9°, ветер западный 5-12 м/с.
В Украине завтра ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица; в выходные в большинстве областей преимущественно без осадков
По данным синоптиков, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах и на Закарпатье 0-6° мороза; днем 15 ноября 0-5° тепла, на юге до плюс 9°, 16-17 ноября в Украине 4-11°.
Ветер преимущественно западный, 5-12 м/с.
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