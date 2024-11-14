Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

В Украине завтра ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица; в выходные в большинстве областей преимущественно без осадков - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах и на Закарпатье 0-6° мороза; днем 15 ноября 0-5° тепла, на юге до плюс 9°, 16-17 ноября в Украине 4-11°.

Ветер преимущественно западный, 5-12 м/с.

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