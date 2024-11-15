В Одессе после атаки ликвидировано 6 пожаров, пострадали 10 человек и погибла женщина
Киев • УНН
В Одессе после вражеской атаки возникли пожары в шести локациях, которые были ликвидированы спасателями. В результате удара погиб один человек, 10 пострадали, среди них двое детей.
В Одессе после вражеского удара ликвидировали 6 различных локаций занятия пожаров. Количество пострадавших возросло до 10 человек. К сожалению, погибла женщина. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Напомним
Вечером 14 ноября Одесса снова стала жертвой массированной атаки со стороны террористических войск. Поэтому в результате удара были повреждены несколько жилых домов, автомобили, а также религиозные и учебные учреждения. Пожары вспыхнули на шести локациях города, однако спасатели оперативно взяли ситуацию под контроль.
По предварительным данным, к сожалению, один человек погиб, десять - получили ранения. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.
В ликвидации последствий атаки принимали участие 72 спасателя, 18 единиц техники, а также подразделения добровольцев и пожарные городского совета. Специалисты ГСЧС также работают на местах, оказывая психологическую помощь пострадавшим.
Удар по Одессе: 9-летний мальчик среди пострадавших, сотни домов остались без тепла14 нояб. 2024, 23:18 • 2719 просмотров