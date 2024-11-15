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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар по Одессе: 9-летний мальчик среди пострадавших, сотни домов остались без тепла

Удар по Одессе: 9-летний мальчик среди пострадавших, сотни домов остались без тепла

Киев  •  УНН

 • 286 просмотра

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В результате массированного обстрела в Одессе пострадали 8 человек, среди которых 9-летний ребенок. Повреждены жилые дома, автомобили и теплотрасса, которая обеспечивала теплом 220 многоквартирных домов.

В Одессе среди раненых после вражеского удара есть 9-летний мальчик, который находится в стабильном состоянии, а также 22-летний мужчина, который получил тяжелые ранения. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

14 ноября в Одессе произошел массированный вражеский обстрел, в результате которого пострадали по меньшей мере 8 человек. Среди раненых есть ребенок. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в больницах города.

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Из-за нанесенной атаки в центре города разрушен один из многоквартирных домов, в нескольких квартирах возник пожар. Огонь также охватил около 30 автомобилей, а также частично повредил двухэтажный дом и территорию одного из общественных заведений.

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Кроме того, в результате обстрела поврежден трубопровод, поставляющий тепло в большую часть города. Из-за этого временно прекращена работа котельной, которая обеспечивала отопление для 220 многоквартирных домов и нескольких школ и детских садов. Данная котельная также обслуживала роддом, в котором на момент атаки находилось 28 женщин и 22 новорожденных. К счастью, благодаря имеющимся резервным системам, заведение способно автономно обеспечить необходимый уровень тепла.

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На местах происшествия работают все экстренные службы - спасатели, коммунальщики и правоохранители.

В Одессе в результате террористического удара возросло количество пострадавших до 8 человек, одна женщина погибла14 нояб. 2024, 22:38 • 1342 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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