В Одессе в результате террористического удара возросло количество пострадавших до 8 человек, одна женщина погибла

В результате вражеского обстрела в Одессе 8 человек получили ранения, одна женщина погибла. Кроме того, зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры. Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов, передает УНН.

Детали

По информации, данная комбинированная атака повредила жилые дома, важные объекты инфраструктуры, учебные и религиозные заведения. Взрывы привели к повреждению системы теплоснабжения, из-за чего часть города осталась без тепла.

Сейчас службы работают над восстановлением нормальной работы системы.

К ликвидации последствий атак привлечены оперативные службы и отряд добровольцев Департамента муниципальной безопасности.

Местные власти планируют с утра начать работы по уборке города и оказания помощи жителям пострадавших домов. Кроме того, организуют сбор документов для оказания материальной помощи людям.

Вражеский удар по Одессе: есть погибшие и повреждена инфраструктура города