Вражеский удар по Одессе: есть погибшие и повреждена инфраструктура города

В Одессе в результате вражеской атаки погибла женщина, еще по меньшей мере два человека получили ранения. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Согласно предварительным данным, повреждены несколько жилых домов, а также церковь. Машины, стоявшие на улицах, также изуродованы от обломков.

На некоторых участках возникли пожары.

Экстренные службы работают на месте, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия атаки.

Обновления ситуации будут предоставлены дополнительно, сообщают в местных властях.

Напомним

По словам мэра города Геннадия Труханова, также был поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения, в результате чего вынужденно прекращена работа одной из котельных города.

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