рф нанесла удар по жилому дому в Одессе

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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
18:17 • 32888 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

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Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
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Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

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ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
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ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

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Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство
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НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие
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Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
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Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

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рф нанесла удар по жилому дому в Одессе

рф нанесла удар по жилому дому в Одессе

Киев  •  УНН

 • 3803 просмотра

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В Одессе в результате российского удара повреждены жилой дом и магистральный трубопровод теплоснабжения. По информации городских властей, один человек получил ранения.

Агрессор нанес удар по жилому дому в Одессе. Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Очередной теракт россиян в Одессе. 
путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист

- заявил Андрей Ермак.

Напомним

Сегодня вечером захватчики ударили по городу Одесса. Вследствие чего был поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Также по словам мэра города Геннадия Труханова, известно об одном раненом.

Террористическая атака в Одессе привела к повреждению теплопровода: прекращена работа котельной14 нояб. 2024, 20:23 • 6841 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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