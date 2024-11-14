рф нанесла удар по жилому дому в Одессе

Агрессор нанес удар по жилому дому в Одессе. Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Очередной теракт россиян в Одессе.

путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист - заявил Андрей Ермак.

Напомним

Сегодня вечером захватчики ударили по городу Одесса. Вследствие чего был поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Также по словам мэра города Геннадия Труханова, известно об одном раненом.

Террористическая атака в Одессе привела к повреждению теплопровода: прекращена работа котельной