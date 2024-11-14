Террористическая атака в Одессе привела к повреждению теплопровода: прекращена работа котельной

В Одессе в результате вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Об этом сообщает городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Детали

В городе данный магистральный трубопровод обеспечивает теплоснабжение. Его повреждение привело к вынужденному прекращению работы одной из котельных, обслуживающей часть городской инфраструктуры.

По словам мэра города, в Одессе продолжает работать противовоздушная оборона.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в городе прогремели взрывы, в результате которых повреждена инфраструктура города. Кроме того, предварительно, сообщалось об одном раненом.

Взрывы прогремели в Одессе, работает ПВО - мэр