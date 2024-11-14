Взрывы прогремели в Одессе, работает ПВО - мэр
Киев • УНН
В Одессе зафиксированы взрывы и работа противовоздушной обороны из-за вражеских беспилотников. В результате массированного обстрела повреждена инфраструктура, предварительно сообщается об одном пострадавшем.
В Одессе прогремели взрывы, в городе работает ПВО. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
По данным мониторинговых каналов, в Одессе прогремели взрывы.
«В городе работает противовоздушная оборона. Не покидайте укрытия! Пересыпский район, будьте внимательны!» - сообщил Труханов.
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Кроме того, зафиксированы вражеские беспилотники.
В результате массированного обстрела Одессы повреждена инфраструктура, предварительно один пострадавший9 нояб. 2024, 23:39 • 47199 просмотров