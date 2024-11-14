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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
18:17 • 24265 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
14:47 • 61626 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

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Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
14:31 • 81918 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

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ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы прогремели в Одессе, работает ПВО - мэр

Взрывы прогремели в Одессе, работает ПВО - мэр

Киев  •  УНН

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В Одессе зафиксированы взрывы и работа противовоздушной обороны из-за вражеских беспилотников. В результате массированного обстрела повреждена инфраструктура, предварительно сообщается об одном пострадавшем.

В Одессе прогремели взрывы, в городе работает ПВО. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

По данным мониторинговых каналов, в Одессе прогремели взрывы.

«В городе работает противовоздушная оборона. Не покидайте укрытия! Пересыпский район, будьте внимательны!» - сообщил Труханов.

В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Кроме того, зафиксированы вражеские беспилотники.

В результате массированного обстрела Одессы повреждена инфраструктура, предварительно один пострадавший9 нояб. 2024, 23:39 • 47199 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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