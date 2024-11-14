Взрывы прогремели в Одессе, работает ПВО - мэр

В Одессе прогремели взрывы, в городе работает ПВО. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

По данным мониторинговых каналов, в Одессе прогремели взрывы.

«В городе работает противовоздушная оборона. Не покидайте укрытия! Пересыпский район, будьте внимательны!» - сообщил Труханов.

В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Кроме того, зафиксированы вражеские беспилотники.

В результате массированного обстрела Одессы повреждена инфраструктура, предварительно один пострадавший