В результате массированного обстрела Одессы повреждена инфраструктура, предварительно один пострадавший
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских дронов в Одессе повреждены жилые дома, магазины и автомобили. Предварительно сообщается об одном пострадавшем, на месте работают экстренные службы.
В результате российской дроновой атаки пострадал один человек. Также зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, в частности повреждены жилые дома, магазины, гаражи и автомобили. Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер, пишет УНН.
российские террористы снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры,
Детали
В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях возникли пожары.
Предварительно - пострадал один человек.
Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области,
Напомним
В Одессе, 9 ноября, около 23:42 прозвучали взрывы во время российской атаки дронами-камикадзе. Силы ПВО активно работали над отражением атаки.