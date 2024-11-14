Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
Киев • УНН
Печерский суд Киева рассмотрит ходатайство о мере пресечения нардепу Евгению Шевченко, подозреваемому в госизмене. Депутат ранее призывал Зеленского к переговорам с путиным и предоставлял фальшивое удостоверение ГУР.
Печерский районный суд Киева завтра, 15 ноября, планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения нардепу Евгению Шевченко, которого подозревают в нанесении ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.
"Народному депутату Украины будут избирать меру пресечения завтра", - сообщили в ОГП.
Также в ОГП отметили, что рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения будет Печерский районный суд Киева.
Дополнение
Народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене.
Прокуроры Офиса Генпрокурора вручили подозреваемому ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания.
Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что народный депутат Евгений Шевченко, который призвал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с россией, не является сотрудником Главного управления разведки.
7 ноября, нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором владимиром путиным.
Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.
В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".
"Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - заявил Ермак.