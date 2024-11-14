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Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Киев  •  УНН

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Печерский суд Киева рассмотрит ходатайство о мере пресечения нардепу Евгению Шевченко, подозреваемому в госизмене. Депутат ранее призывал Зеленского к переговорам с путиным и предоставлял фальшивое удостоверение ГУР.

Печерский районный суд Киева завтра, 15 ноября, планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения нардепу Евгению Шевченко, которого подозревают в нанесении ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины.  Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

"Народному депутату Украины будут избирать меру пресечения завтра", - сообщили в ОГП.

Также в ОГП отметили, что рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения будет Печерский районный суд Киева.

Дополнение

Народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене.

Прокуроры Офиса Генпрокурора вручили подозреваемому ходатайство об избрании меры пресечения в  виде содержания.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что народный депутат Евгений Шевченко, который призвал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с россией, не является сотрудником Главного управления разведки.

7 ноября, нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором владимиром путиным.

Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.

В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".

"Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - заявил Ермак.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП