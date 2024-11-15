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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Киев  •  УНН

 • 6356 просмотра

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АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер".

Агентство по розыску и менеджменту активов заявило, что не обязано учитывать кредитные обязательства владельца актива перед государственными банками, организуя конкурс на управление ТРЦ «Гулливер». Об этом АРМА сообщило в ответ на запрос УНН.

Детали

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ «Гулливер». Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам.

Здание ТРЦ «Гулливер» является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - «Ощадбанк». Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем.

В «Ощадбанке» неоднократно заявляли, что решение о передаче «Гулливера» в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки «Ощадбанка» из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

В свое оправдание в АРМА заявили, что действующее законодательство не позволяет агентству становиться кредитором или должником по обязательствам владельца актива.

«В связи с этим, любые сделки (договоры), заключенные владельцем актива с третьими лицами, не имеют никакой обязывающей силы для АРМА и/или выбранного им профессионального управляющего», - отметили в агентстве.

В АРМА также указали, что не получали обращений с просьбой внести пункт об обслуживании кредита в государственных банках в тендерную документацию.

Однако этот аргумент выглядит сомнительным, учитывая то, что обязательства перед банками должны были бы быть учтены как базовый интерес государства, а агентство точно знало о них еще задолго до объявления конкурса. Ведь в ответе на запрос УНН АРМА сообщило, что еще в июле обращалось в АО «Ощадбанк» с запросом о предоставлении информации о кредитной и другой задолженности компании-владельца ТРЦ ООО «ТРИ О» перед банком. Но банк, по утверждению агентства, отказался предоставлять эти данные, поэтому ее получили от налоговой службы и правоохранительных органов.

Уже после начала конкурса, под давлением общества и СМИ, представители АРМА все же решили встретиться с заместителем председателя правления «Ощадбанка», ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным, чтобы обсудить вопросы управления арестованным активом, которые затрагивают интересы государственного банка в части погашения долгов по кредитам. Однако, к консенсусу на совещании прийти не удалось, и стороны договорились «продолжить взаимодействие».

Это ставит вопрос: нельзя ли было учесть интересы госбанка на этапе подготовки, чтобы избежать рисков для его финансового состояния? Отказ включить обслуживание кредита в условия конкурса выглядит как пренебрежение интересами государства. Это создает опасный прецедент, ведь «Гулливер» является единственным значимым активом компании-владельца «ТРИ О», и без его доходов долг перед банком останется непогашенным.

И хотя АРМА оправдывается, ссылаясь на законодательные ограничения, однако факт остается неизменным: государственный банк рискует потерять значительные средства, а агентство - доверие к прозрачности управления активами.

Добавим

После объявления конкурса заместитель председателя правления «Ощадбанка», ответственный за работу с NPL, Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ «Гулливер», если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок «Гулливера» отдадут «непонятному управителю».

То, что АРМА не учло интересы госбанка, раскритиковали эксперты. Они видят в таких действиях сотрудников и руководительницы агентства непрофессионализм или вероятную коррупционную составляющую.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
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