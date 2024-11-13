Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Шевченковский районный суд города Киева завтра, 14 ноября, в 10:00 начнет рассмотрение иска владельца столичного БФК «Гулливер» Виктора Полищука о защите чести, достоинства и деловой репутации к Агентству по розыску и менеджменту активов из-за заявления его руководительницы Елены Думы о якобы российских связях бизнесмена, пишет УНН.

Детали

Виктор Полищук обратился в суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации. В комментарии УНН бизнесмен объяснил, что такой шаг является вынужденным из-за заявления главы агентства Елены Думы о наличии у него и его жены «тесных отношений с кремлевской верхушкой». Полищук отметил, что эта информация является выдуманной и не соответствует действительности.

Глава АРМА Елена Дума в ответ на запрос УНН объяснила, что обвинила Полищука и его жену в связях с «кремлевской верхушкой», потому что увидела такую информацию в СМИ.

Суд сначала назначил заседание на 10 октября, однако адвокат ответчика не смог предоставить документ, подтверждающий, что он имеет полномочия представлять АРМА в суде. Поэтому заседание перенесли на 14 ноября.

Добавим

Открытость бизнесмена к публичной защите чести, достоинства и деловой репутации из-за заявления чиновницы о его возможных российских связях заинтересовала журналистов. Исследовав эту тему удалось выяснить, что информацию о том, жена Виктора Полищука Лилия Ризва якобы является племянницей жены российского политика Дмитрия Медведева, появилась в 2015-2016 годах. Распространял ее в то время действующий нардеп Павел Ризаненко в своих блогах, однако ни разу не добавил доказательства в подтверждение этой информации. УНН обратился к Ризаненко с просьбой предоставить документы, которые бы подтвердили его предположения, однако он отказался комментировать, сославшись на то, что он с 2019 года не публичное лицо.

Можно сделать предположение, что такая реакция Ризаненко вызвана тем, что ему на самом деле нечего предоставить для подтверждения распространенных тезисов, а он просто «отрабатывал» в 2015-2016 годах свои цели.

Шевченковский районный суд Киева должен решить, были ли заявления главы АРМА Елены Думы обоснованными или же заставить ее публично опровергнуть обвинения в адрес Виктора Полищука. Результат этого судебного процесса может иметь важное влияние на дальнейшее отношение общественности к подобным заявлениям со стороны государственных чиновников, а также сделают невозможным подобные обвинения семьи Полищука в будущем.