"Мамкині юристи": суд переніс розгляд позову власника "Гуліверу" проти АРМА через непідготовленість адвокатів агентства

Шевченківський районний суд Києва переніс на 14 листопада розгляд позову власника столичного БФК "Гулівер" Віктора Поліщука про захист честі, гідності та ділової репутації до Агентства з розшуку і менеджменту активів через те, що "мамкині юристи" не змогли підтвердити, що мають право представляти інтереси АРМА, передає журналіст УНН з зали суду.

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Віктор Поліщук звернувся до суду з позовом до АРМА про захист честі, гідності та ділової репутації. У коментарі УНН бізнесмен пояснив, що такий крок є вимушеним через заяву голови агентства Олени Думи про наявність у нього та його дружини "тісних стосунків з кремлівською верхівкою". Поліщук наголосив, що ця інформація є видуманою та не відповідає дійсності.

Голова АРМА Олена Дума, яку в ЗМІ називають "мамою АРМА зі сталевими яйцями", у відповідь на запит УНН пояснила, що звинуватила Поліщука та його дружину у зв’язках з "кремлівською верхівкою", бо побачила таку інформацію у ЗМІ.

Суд призначив засідання на сьогодні, 10 жовтня. Однак, адвокат відповідача не зміг надати документ, який підтверджує, що він має повноваження представляти АРМА в суді. Тому засідання перенесли.

Нагадаємо

Дослідивши тему вдалося з’ясувати, що інформація про те, що дружина Віктора Поліщука Лілія Різва нібито є племінницею дружини російського політика дмитра медведєва, з’явилася у 2015-2016 роках. Поширював її на той час чинний нардеп Павло Різаненко у своїх блогах, однак жодного разу не додав докази цієї інформації. УНН звернувся до Різаненка надати документи, які б підтвердили його припущення, однак він відмовився коментувати, пославшись на те, що він з 2019 року не публічна особа.

Можна зробити припущення, що така реакція Різаненка викликана тим, що йому насправді немає чого надати для підтвердження поширених тез, а він просто "відпрацьовував" у 2015-2016 роках свої цілі.