"Мамкині юристи": суд переніс розгляд позову власника "Гуліверу" проти АРМА через непідготовленість адвокатів агентства

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Київ • УНН

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Шевченківський суд Києва відклав розгляд позову Віктора Поліщука проти АРМА через неспроможність юристів підтвердити повноваження. Позов стосується захисту честі та гідності після звинувачень у зв'язках з Кремлем.

Шевченківський районний суд Києва переніс на 14 листопада розгляд позову власника столичного БФК "Гулівер" Віктора Поліщука про захист честі, гідності та ділової репутації до Агентства з розшуку і менеджменту активів через те, що "мамкині юристи" не змогли підтвердити, що мають право представляти інтереси АРМА, передає журналіст УНН з зали суду.

Деталі

Віктор Поліщук звернувся до суду з позовом до АРМА про захист честі, гідності та ділової репутації. У коментарі УНН бізнесмен пояснив, що такий крок є вимушеним через заяву голови агентства Олени Думи про наявність у нього та його дружини "тісних стосунків з кремлівською верхівкою". Поліщук наголосив, що ця інформація є видуманою та не відповідає дійсності.

Голова АРМА Олена Дума, яку в ЗМІ називають "мамою АРМА зі сталевими яйцями", у відповідь на запит УНН пояснила, що звинуватила Поліщука та його дружину у зв’язках з "кремлівською верхівкою", бо побачила таку інформацію у ЗМІ.

Суд призначив засідання на сьогодні, 10 жовтня. Однак, адвокат відповідача не зміг надати документ, який підтверджує, що він має повноваження представляти АРМА в суді. Тому засідання перенесли.

Нагадаємо

Дослідивши тему вдалося з’ясувати, що інформація про те, що дружина Віктора Поліщука Лілія Різва нібито є племінницею дружини російського політика дмитра медведєва, з’явилася у 2015-2016 роках. Поширював її на той час чинний нардеп Павло Різаненко у своїх блогах, однак жодного разу не додав докази цієї інформації. УНН звернувся до Різаненка надати документи, які б підтвердили його припущення, однак він відмовився коментувати, пославшись на те, що він з 2019 року не публічна особа.

Можна зробити припущення, що така реакція Різаненка викликана тим, що йому насправді немає чого надати для підтвердження поширених тез, а він просто "відпрацьовував" у 2015-2016 роках свої цілі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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