"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Шевченковский районный суд Киева перенес на 14 ноября рассмотрение иска владельца столичного БФК "Гулливер" Виктора Полищука о защите чести, достоинства и деловой репутации к Агентству по розыску и менеджменту активов из-за того, что "мамкины юристы" не смогли подтвердить, что имеют право представлять интересы АРМА, передает журналист УНН из зала суда.

Детали

Виктор Полищук обратился в суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации. В комментарии УНН бизнесмен объяснил, что такой шаг является вынужденным из-за заявления главы агентства Елены Думы о наличии у него и его жены "тесных отношений с кремлевской верхушкой". Полищук отметил, что эта информация является выдуманной и не соответствует действительности.

Глава АРМА Елена Дума, которую в СМИ называют "мамой АРМА со стальными яйцами", в ответ на запрос УНН объяснила, что обвинила Полищука и его жену в связях с "кремлевской верхушкой", потому что увидела такую информацию в СМИ.

Суд назначил заседание на сегодня, 10 октября. Однако, адвокат ответчика не смог предоставить документ, подтверждающий, что он имеет полномочия представлять АРМА в суде. Поэтому заседание перенесли.

Напомним

Исследовав тему удалось выяснить, что информация о том, что жена Виктора Полищука Лилия Ризва якобы является племянницей жены российского политика дмитрия медведева, появилась в 2015-2016 годах. Распространял ее в то время действующий нардеп Павел Ризаненко в своих блогах, однако ни разу не добавил доказательства этой информации. УНН обратился к Ризаненко предоставить документы, которые бы подтвердили его предположения, однако он отказался комментировать, сославшись на то, что он с 2019 года не публичное лицо.

Можно сделать предположение, что такая реакция Ризаненко вызвана тем, что ему на самом деле нечего предоставить для подтверждения распространенных тезисов, а он просто "отрабатывал" в 2015-2016 годах свои цели.