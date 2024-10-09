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Суд в Києві 10 жовтня розгляне позов власника «Гуліверу» проти АРМА через заяви Думи про російські зв’язки бізнесмена

Київ • УНН

 • 143359 перегляди

Шевченківський суд Києва розгляне позов Віктора Поліщука проти АРМА. Поліщук вимагає захисту честі та ділової репутації, спростовуючи звинувачення голови АРМА Олени Думи про його нібито російські зв'язки.

Шевченківський районний суд міста Києва завтра, 10 жовтня, о 14:00 розпочне розгляд позову власника столичного БФК "Гулівер" Віктора Поліщука про захист честі, гідності та ділової репутації до Агентства з розшуку і менеджменту активів через заяву його очільниці Олени Думи про нібито російські зв’язки бізнесмена, пише УНН.

Деталі

Віктор Поліщук звернувся до суду з позовом до АРМА про захист честі, гідності та ділової репутації. У коментарі УНН бізнесмен пояснив, що такий крок є вимушеним через заяву голови агентства Олени Думи про наявність у нього та його дружини "тісних стосунків з кремлівською верхівкою". Поліщук наголосив, що ця інформація є видуманою та не відповідає дійсності.

Голова АРМА Олена Дума у відповідь на запит УНН пояснила, що звинуватила Поліщука та його дружину у зв’язках з "кремлівською верхівкою", бо побачила таку інформацію у ЗМІ.

Відкритість бізнесмена до публічного захисту честі, гідності та ділової репутації через заяву посадовиці про його можливі російські зв’язки зацікавили журналістів. Дослідивши цю тему вдалося з’ясувати, що інформацію про те, дружина Віктора Поліщука Лілія Різва нібито є племінницею дружини російського політика дмитра медведєва, з’явилася у 2015-2016 роках. Поширював її на той час чинний нардеп Павло Різаненко у своїх блогах, однак жодного разу не додав докази цієї інформації. УНН звернувся до Різаненка надати документи, які б підтвердили його припущення, однак він відмовився коментувати, пославшись на те, що він з 2019 року непублічна особа.

Можна зробити припущення, що така реакція Різаненка викликана тим, що йому насправді немає чого надати для підтвердження поширених тез, а він просто "відпрацьовував" у 2015-2016 роках свої цілі.

Шевченківський районний суд Києва має вирішити, чи були заяви голови АРМА Олени Думи обґрунтованими або ж змусити її публічно спростувати звинувачення на адресу Віктора Поліщука. Результат цього судового процесу може мати важливий вплив на подальше відношення громадськості до подібних заяв з боку державних посадовців, а також унеможливлять подібні звинувачення родини Поліщука у майбутньому.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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