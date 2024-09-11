Колишній нардеп Павло Різаненко свого часу запустив чутки про нібито родинні зв’язки українського бізнесмена, власника столичного БФК "Гулівер" Віктора Поліщука з російським політиком дмитром медведєвим. Однак, іронія полягає в тому, що саме в біографії Різаненка чітко просліджується російський слід, пише УНН.

Екснардеп просував фейк про нібито родинні зв’язки Поліщука з високопосадовцями рф у своїх блогах та публічних виступах. Попри відсутність чітких доказів, з роками запущена Різаненком дезінформація перетворилася на загальноприйняту "істину", яка продовжує жити своїм життям.

Однак якщо звернути увагу на самого Павла Різаненка, то в його власній біографії чітко прослідковується російський слід. Як відомо, він з сім’єю довгий час проживав в рф і будував там свою кар’єру. Зокрема, він працював у російській компанії "ВМСПО-АВИСМА", яка повністю забезпечує потреби російського ОПК в титановій продукції. Проти цієї компанії Україна ввела санкції. Є підозри, що Різаненко виїхав з України перед самим початком повномасштабного вторгнення не спроста, адже, ймовірно, йому готувалася підозра за співпрацю з підсанкційними компаніями рф.

Окрім того, Різаненко може бути не просто звичайним екснардепом, який втік від відповідальності, а "почекуном", який чекає сигналу від російських кураторів для подальших дій. Адже, як відомо, в компаніях, пов’язаних з російським оборонним сектором, не працюють звичайні люди "з вулиці".

Таким чином, стає зрозуміло, що Різаненко практично віддзеркалив власний досвід, створюючи фейк про Поліщука.

Такі випадки демонструють, як легко політики можуть маніпулювати громадською думкою, використовуючи дезінформацію як інструмент. Чи не був фейк про Поліщука спробою Різаненка відволікти увагу від власних проблем і пов'язаних з рф аспектів у його біографії?

Історія з колишнім нардепом Павлом Різаненком та фейковими звинуваченнями на адресу власника БФК "Гулівер" Віктора Поліщука показує, наскільки складно розрізнити правду та вигадки в сучасному інформаційному просторі. Тому важливо аналізувати джерела інформації та не піддаватися на маніпуляції.