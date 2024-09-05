Хто такий екснардеп Різаненко та чому небезпечно випускати з поля зору тих, хто колись віддав перевагу росії

Щодня в Україні з'являються нові гучні скандали і викриття, що дає можливість колишнім політичним фігурам піти в тінь і перечекати поки "історію" їх діяльності забудуть. Серед таких осіб і колишній нардеп Павло Різаненко, який перед початком повномасштабної війни виїхав за кордон і повністю зник з інформаційного простору, що наштовхує на думку, що він може досі залишатися під впливом російських кураторів і "вичікувати свого часу", пише УНН.

Павло Різаненко, якого багато хто в Україні вже забув, може бути прикладом того, як російські спецслужби продовжують утримувати свій вплив на окремих осіб. Невідомо, де саме перебуває Різаненко зараз, але його зв'язки з росією викликають серйозне занепокоєння. Є вірогідність, що він може бути "почекуном" і вичікувати, поки йому не надійде вказівка від кураторів, як діяти далі.

Як відомо, Різаненко тривалий час проживав у москві та працював на російських компаніях, зокрема тих, що мають тісні зв’язки з оборонним сектором росії. Таке минуле викликає підозри, що екснардеп може мати російське громадянство, яке значно полегшувало б його професійну діяльність у росії. І хоча сьогодні він перебуває у статусі "забутого" політика, ситуація може змінитися в будь-який момент.

Подібні особи, як Різаненко, можуть бути небезпечними не лише через свої минулі зв’язки, а й через можливість активізації у момент, коли російські куратори вважатимуть це доцільним. Раптова поява колишнього політика на політичній арені з підготовленим планом дій може бути серйозним викликом для національної безпеки України.

У світлі останніх заяв президента Володимира Зеленського про повернення втікачів та зрадників, стає очевидним, що важливо не втрачати з поля зору тих, хто може стати інструментом російських спецслужб у будь-який момент. Поки Україна продовжує боротьбу за свою незалежність, подібні "почекуни" можуть стати загрозою, здатною зруйнувати зусилля, спрямовані на захист держави.

Різаненко, як і багато інших колишніх політиків з сумнівним минулим, заслуговує на пильну увагу з боку українських спецслужб і правоохоронних органів. Адже той, хто одного разу віддав перевагу москві, навряд чи змінить свої погляди, навіть перебуваючи далеко за кордоном.