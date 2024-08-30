Екснардеп-втікач чи почекун: Павло Різаненко та його ймовірний зв’язок з фсб

Початок повномасштабної війни продемонстрував, як багато в Україні було російських агентів, які просто вичікували свого часу. Одним з них може бути колишній нардеп Павло Різаненко, який багато років працював на російські компанії, тісно пов'язані з оборонним сектором, і може мати зв’язки з спецслужбами рф, пише УНН.

Різаненко з 1999 року проживав у москві та працював на російські компанії. Починав він свою кар’єру в росії в інвестиційних компаніях, а потім отримав посаду в раді директорів "ВСМПО-АВИСМА". Факт співпраці Павла Різаненка саме з цією компанію заслуговує на окрему увагу.

Як вже повідомляв УНН, Різаненко працював на російську ВАТ "Корпорація "ВСМПО-АВИСМА", яка наразі перебуває під санкціями. Ця компанія є найбільшим в світі виробником титану, який має повний технологічний цикл. Корпорація глибоко інтегрована в авіакосмічну індустрію і співпрацює з міноборони рф.

Але тут варто ще звернути увагу як майбутній народний депутат України отримав посаду в корпорації "ВСМПО-АВИСМА". У 2005 році контрольний пакет акцій цієї компанії намагалася прибрати до рук група компаній "Ренова" мільярдера Віктора Вексельберга. Так от, захистом інтересів акціонерів корпорації Владислава Тетюхіна і В’ячеслава Брешта займалася російська інвестиційна компанія "Ренессанс Капитал", у якій на той час працював Різаненко. За успішний супровід цього процесу він отримав посаду в раді директорів "ВСМПО-АВИСМА".

Відомо, що компанії, які співпрацюють з російською оборонкою, приймають на роботу лише "перевірених" людей. Що цікаво, В’ячеслав Брешт, інтереси якого відстоював Різаненко, мав майже 15-річний стаж роботи в Першому головному управлінні кдб срср (зовнішня розвідка). Тож цілком можливо, що Різаненко був завербований російськими спецслужбами, коли працював у росії, і підтримував зв’язки з фсб навіть після повернення до української політики.

Ці підозри стають ще більш вагомими, зважаючи на те, що Різаненко не лише не голосував за визнання росії країною-агресором, але й продовжував мати активи та бізнес у Криму навіть після анексії. Однак, перед початком повномасштабного вторгнення – 2 лютого 2022 року – екснардеп виїхав з України і до цього часу не повертався. Чи не свідчить це про те, що його дії були спрямовані на підтримку російських інтересів навіть після того, як він повернувся до України?

У світлі останніх заяв Президента Володимира Зеленського про повернення втікачів та зрадників, стає очевидним, що розслідування діяльності таких політиків, як Павло Різаненко, є не лише питанням національної безпеки, але й справедливості. Ні один з тих, хто міг бути агентом фсб, не повинен уникнути відповідальності, особливо в часи, коли Україна бореться за своє виживання.