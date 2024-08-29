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Втікачі під прицілом: як колишній нардеп Різаненко підтримував бізнес у Криму після анексії

Київ • УНН

 • 126319 перегляди

Екснардеп Павло Різаненко став співзасновником компанії в Криму після анексії. Його втеча з України перед повномасштабним вторгненням викликає питання щодо можливої співпраці з ворогом.

Україна під час повномасштабної війни зіткнулася з численними викликами, серед яких — покарання тих, хто покинув країну в найкритичніший момент. Один із таких прикладів — колишній народний депутат Павло Різаненко, який перед початком повномасштабного вторгнення втік за кордон, пише УНН.

Різаненко у 2015 році став одним з співзасновників ТОВ "ТрубоСталь" у Криму. Йдеться про те, що після окупації українського Криму цей політик фактично визнав юрисдикцію агресора – росії – на території півострова. Публічно він вже відхрещувався від цієї історії, заявляючи, що його силою внесли у реєстр бізнес-партнери росіяни, тобто без його відома.

Однак, зважаючи на його довгий бізнес-шлях у російських компаніях у це мало віриться. Зокрема, УНН вже писав про те, що Павло Різаненко працював на російську ВАТ "Корпорація "ВСМПО-АВИСМА", яка наразі перебуває під санкціями. Ця компанія є найбільшим в світі виробником титану, який має повний технологічний цикл. Корпорація глибоко інтегрована в авіакосмічну індустрію і співпрацює з міноборони рф. Різаненко був залучений до утворення "ВСМПО-АВИСМА", а хто ж відмовиться від співпраці з компанією, яку сам же й створював. Тож очевидно, що він продовжив працювати у корпорації, але вже не публічно.

Окрім того, як свідчить декларація Павла Різаненко, він з дружиною є власниками кількох квартир поблизу Ялти.

З огляду на бізнес-зв’язки з росіянами і активи у Криму, відразу стає зрозуміло, чому Павло Різаненко, будучи народним депутатом, не голосував за визнання росії країною-агресором.

Усі ці факти викликають серйозні питання щодо його можливої співпраці з ворогом. А його втеча з України саме перед початком повномасштабного вторгнення росії, може свідчити про те, що він не лише боявся отримати підозру за співпрацю з підсанкційними компаніями, а й за держзраду.

Тож забувати про таких колишніх нардепів, як Різаненко, точно не варто при покаранні втікачів. Його активи мають бути ретельно перевірені, а можливі зв'язки з окупаційною владою — розслідувані.

Втікачі, як і Павло Різаненко, повинні відповідати перед законом нарівні з іншими, хто зрадив Україну у важкі часи. Їхня безкарність стане тривожним сигналом для тих, хто прагне уникнути відповідальності, скориставшись ситуацією. Тільки таким чином можна забезпечити справедливість і запобігти повторенню подібних випадків у майбутньому.

Контекст

Президент Володимир Зеленський днями провів в нараду з силовиками і анонсував рішення, покликані покарати зрадників, які втікли за кордон, у тому числі й тих, хто встиг виїхати до оголошення йому підозри. Раніше УНН вже нагадував про декого з втікачів, хто в скрутний для держави час обрав шлях втечі замість захисту національних інтересів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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