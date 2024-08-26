Зеленський хоче покарати зрадників за кордоном: хто з політиків і олігархів втік з України під час війни

Президент Володимир Зеленський сьогодні проведе нараду з силовиками, основна тема зустрічі – покарання зрадників, які втекли з України. Це важливий крок у боротьбі з тими, хто в скрутний для держави час обрав шлях втечі замість захисту національних інтересів. УНН вирішив нагадати про декого з тих, хто вже покинув Україну.

Останні дні не стихає скандал, де головним "героєм" став народний депутат Артем Дмитрук, відомий своєю прихильністю до УПЦ МП. Він виїхав з України перед оголошенням йому підозри у побитті військового та правоохоронця. У зв'язку із незаконним виїздом Дмитрука вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

Жити за кордоном замість підозри в Україні обрав і олігарх Геннадій Боголюбов. У червні 2024 року він виїхав з країни по недійсному паспорту. За інформацією ЗМІ, причиною для втечі стала інформація про те, що йому готують підозру в справі ПриватБанку.

Відсидітися за кордоном вирішив і колишній нардеп Павло Різаненко. Він двічі обирався до Верховної Ради від 97 округу, до складу якого входять міста Березань та Бровари, а також Баришівський район і частина Броварського. Саме частина Броварського району на початку повномасштабного вторгнення була окупована рашистами. Однак, Різаненко обрав бути осторонь звичайних броварчан, які роками йому довіряли, і виїхати за кордон.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович будує свою "блискучу" кар’єру експерта з усіх питань також не в Україні. Хоча, не варто забувати, що на початку повномасштабної війни він був головним комунікатором від ОП.

І це лише кілька прикладів. Якщо згадати ще всіх політиків, які будували свою кар’єру ще за часів президента-втікача Віктора Януковича, то цей перелік буде на десятки сторінок.

Серед них - поплічник Януковича Андрій Портнов, проросійські політики Андрій Деркач, Євгеній Мураєв, Тарас Козак, Олег Волошин, Наталія Королевська та інші.

Це лише частина довгого списку осіб, які вийшли з поля зору українських правоохоронців. Імена цих людей нагадують про серйозні виклики, що стоять перед Україною у боротьбі з внутрішніми ворогами.