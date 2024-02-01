У розвідці спростували інформацію про те, що Арестович виїхав з України завдяки листу ГУР
Київ • УНН
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заперечило надання колишньому раднику голови ОП Олексію Арестовичу документів для виїзду за кордон і назвало повідомлення про те, що він виїхав з України у вересні 2023 року за їхнім листом, фейком.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало колишньому позаштатному раднику голови ОП Олексію Арестовичу ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву ГУР.
"Увага ― фейк! Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності", - йдеться у заяві ГУР.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що не надавало Арестовичу ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон.
"Вкотре наполегливо просимо представників медіаспільноти ретельно перевіряти інформацію перед поширенням", - заявляє ГУР.
Контекст
NGL.media заявило, що колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він перетнув кордон із Польщею ще восени минулого року і вже майже п’ять місяців не повертається в Україну.
З одного з останніх його інтерв’ю, опублікованому 24 січня, зрозуміло, що наразі Олексій Арестович живе у Нью-Йорку.
Радник очільника ОП Михайло Подоляк в грудні 2023 року заявляв, що заяви Олексія Арестовича, які він висловлює в інтерв’ю та своїх соцмережах, - дивні.
Також він підтвердив, що Арестович перебуває за кордоном.