В разведке опровергли информацию о том, что Арестович выехал из Украины благодаря письму ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не предоставляло бывшему внештатному советнику главы ОП Алексею Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление ГУР.

"Внимание - фейк! Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которую опубликовало NGL.media, не соответствует действительности", - говорится в заявлении ГУР.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что не предоставляло Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.

"В очередной раз настоятельно просим представителей медиасообщества тщательно проверять информацию перед распространением", - заявляет ГУР.

Контекст

NGL.media заявило, что бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович выехал из Украины благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он пересек границу с Польшей еще осенью прошлого года и уже почти пять месяцев не возвращается в Украину.

Из одного из последних его интервью, опубликованном 24 января, понятно, что сейчас Алексей Арестович живет в Нью-Йорке.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в декабре 2023 года заявлял, что заявления Алексея Арестовича, которые он высказывает в интервью и своих соцсетях, - странные.

Также он подтвердил, что Арестович находится за границей.