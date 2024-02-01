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В разведке опровергли информацию о том, что Арестович выехал из Украины благодаря письму ГУР

В разведке опровергли информацию о том, что Арестович выехал из Украины благодаря письму ГУР

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 13:20  •  17063 просмотра

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает предоставление бывшему советнику главы ОП Алексею Арестовичу документов для выезда за границу и назвало сообщение о том, что он выехал из Украины в сентябре 2023 года по их письму, фейком.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не предоставляло бывшему внештатному советнику главы ОП Алексею Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление ГУР.

"Внимание - фейк! Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которую опубликовало  NGL.media, не соответствует действительности", - говорится в заявлении ГУР.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что не предоставляло Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.

 "В очередной раз настоятельно просим представителей медиасообщества  тщательно проверять информацию перед распространением", - заявляет ГУР.

Контекст

NGL.media заявило, что бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович выехал из Украины благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он пересек границу с Польшей еще осенью прошлого года и уже почти пять месяцев не возвращается в Украину.

Из одного из последних его интервью, опубликованном 24 января, понятно, что сейчас Алексей Арестович живет в Нью-Йорке.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в декабре 2023 года заявлял, что заявления Алексея Арестовича, которые он высказывает в интервью и своих соцсетях, - странные.

Также он подтвердил, что Арестович находится за границей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
ministerstvo-oboroni-ukrainaМинистерство обороны (Украина)
glavnoe-upravlenie-razvedki-ukrainaГлавное управление разведки (Украина)
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
nyu-iorkНью-Йорк
ukrainaУкраина
polshaПольша
У розвідці спростували інформацію про те, що Арестович виїхав з України завдяки листу ГУР
Intelligence denies information that Arestovych left Ukraine thanks to a letter from the GUR
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В разведке опровергли информацию о том, что Арестович выехал из Украины благодаря письму ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает предоставление бывшему советнику главы ОП Алексею Арестовичу документов для выезда за границу и назвало сообщение о том, что он выехал из Украины в сентябре 2023 года по их письму, фейком.

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