Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Президент Владимир Зеленский сегодня проведет совещание с силовиками, основная тема встречи - наказание предателей, которые сбежали из Украины. Это важный шаг в борьбе с теми, кто в трудное для государства время выбрал путь бегства вместо защиты национальных интересов. УНН решил напомнить о некоторых из тех, кто уже покинул Украину.

Последние дни не утихает скандал, где главным «героем» стал народный депутат Артем Дмитрук, известный своей приверженностью к УПЦ МП. Он выехал из Украины перед объявлением ему подозрения в избиении военного и правоохранителя. В связи с незаконным выездом Дмитрука уже прошли обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

Жить за границей вместо подозрения в Украине выбрал и олигарх Геннадий Боголюбов. В июне 2024 года он выехал из страны по недействительному паспорту. По информации СМИ, причиной для побега стала информация о том, что ему готовят подозрение в деле ПриватБанка.

Отсидеться за границей решил и бывший нардеп Павел Ризаненко. Он дважды избирался в Верховную Раду от 97 округа, в состав которого входят города Березань и Бровары, а также Барышевский район и часть Броварского. Именно часть Броварского района в начале полномасштабного вторжения была оккупирована рашистами. Однако, Ризаненко предпочел быть в стороне от обычных броварчан, которые годами ему доверяли, и уехать за границу.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович строит свою «блестящую» карьеру эксперта по всем вопросам также не в Украине. Хотя, не стоит забывать, что в начале полномасштабной войны он был главным коммуникатором от ОП.

И это лишь несколько примеров. Если вспомнить еще всех политиков, которые строили свою карьеру еще во времена беглого президента Виктора Януковича, то этот перечень будет на десятки страниц.

Среди них - соратник Януковича Андрей Портнов, пророссийские политики Андрей Деркач, Евгений Мураев, Тарас Козак, Олег Волошин, Наталья Королевская и другие.

Это лишь часть длинного списка лиц, которые вышли из поля зрения украинских правоохранителей. Имена этих людей напоминают о серьезных вызовах, стоящих перед Украиной в борьбе с внутренними врагами.