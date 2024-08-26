ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

  •  121393 просмотра
Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

  •  111594 просмотра
"Российские атаки не имеют никакого оправдания": Кулеба призвал партнеров разрешить удары по рф оружием партнеров

"Российские атаки не имеют никакого оправдания": Кулеба призвал партнеров разрешить удары по рф оружием партнеров

  •  109010 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  133854 просмотра
Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

  •  101668 просмотра
публикации
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  61355 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  133854 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  339413 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  320222 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  332966 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

  •  111166 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  107066 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  111095 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

23 августа 2024, 17:45  •  165722 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

23 августа 2024, 16:42  •  108134 просмотра
Актуальное
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 16:05  •  59530 просмотра

Read in English

Президент Зеленский созывает совещание с силовиками по наказанию предателей, которые сбежали из Украины. Среди известных беглецов - нардеп Дмитрук, олигарх Боголюбов, экс-нардеп Ризаненко и другие политики.

Президент Владимир Зеленский сегодня проведет совещание с силовиками, основная тема встречи - наказание предателей, которые сбежали из Украины. Это важный шаг в борьбе с теми, кто в трудное для государства время выбрал путь бегства вместо защиты национальных интересов. УНН решил напомнить о некоторых из тех, кто уже покинул Украину.

Последние дни не утихает скандал, где главным «героем» стал народный депутат Артем Дмитрук, известный своей приверженностью к УПЦ МП. Он выехал из Украины перед объявлением ему подозрения в избиении военного и правоохранителя. В связи с незаконным выездом Дмитрука уже прошли обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

Жить за границей вместо подозрения в Украине выбрал и олигарх Геннадий Боголюбов. В июне 2024 года он выехал из страны по недействительному паспорту. По информации СМИ, причиной для побега стала информация о том, что ему готовят подозрение в деле ПриватБанка.

Отсидеться за границей решил и бывший нардеп Павел Ризаненко. Он дважды избирался в Верховную Раду от 97 округа, в состав которого входят города Березань и Бровары, а также Барышевский район и часть Броварского. Именно часть Броварского района в начале полномасштабного вторжения была оккупирована рашистами. Однако, Ризаненко предпочел быть в стороне от обычных броварчан, которые годами ему доверяли, и уехать за границу.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович строит свою «блестящую» карьеру эксперта по всем вопросам также не в Украине. Хотя, не стоит забывать, что в начале полномасштабной войны он был главным коммуникатором от ОП.

И это лишь несколько примеров. Если вспомнить еще всех политиков, которые строили свою карьеру еще во времена беглого президента Виктора Януковича, то этот перечень будет на десятки страниц.

Среди них - соратник Януковича Андрей Портнов, пророссийские политики Андрей Деркач, Евгений Мураев, Тарас Козак, Олег Волошин, Наталья Королевская и другие.

Это лишь часть длинного списка лиц, которые вышли из поля зрения украинских правоохранителей. Имена этих людей напоминают о серьезных вызовах, стоящих перед Украиной в борьбе с внутренними врагами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

публикации
Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  100577 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
25 августа 2024, 14:15  •  144208 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  170887 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  161677 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  145986 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  339413 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  109551 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  100101 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  84697 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  320223 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Популярные

Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

  •  101668 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  133854 просмотра
"Российские атаки не имеют никакого оправдания": Кулеба призвал партнеров разрешить удары по рф оружием партнеров

"Российские атаки не имеют никакого оправдания": Кулеба призвал партнеров разрешить удары по рф оружием партнеров

  •  109010 просмотра
Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

  •  111594 просмотра
15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

  •  121393 просмотра

Публикации

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  61355 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  133854 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  339413 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  320222 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  332966 просмотра

Война

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

  •  6623 просмотра
Минобороны допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер

Минобороны допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер

  •  9376 просмотра
Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

  •  21078 просмотра
Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

  •  29636 просмотра
Электроснабжение в Одесской области будет восстановлено в течение суток - Харлов

Электроснабжение в Одесской области будет восстановлено в течение суток - Харлов

  •  24423 просмотра

политика

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

  •  6623 просмотра
Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

  •  21078 просмотра
Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

  •  29636 просмотра
Самая массированная воздушная атака: сбито 102 ракеты и 99 БПЛА

Самая массированная воздушная атака: сбито 102 ракеты и 99 БПЛА

  •  37495 просмотра
Зеленский о сегодняшней атаке рф: по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

Зеленский о сегодняшней атаке рф: по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

  •  34077 просмотра

Война

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

  •  6623 просмотра
Минобороны допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер

Минобороны допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер

  •  9376 просмотра
Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

  •  21078 просмотра
Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

  •  29636 просмотра
Электроснабжение в Одесской области будет восстановлено в течение суток - Харлов

Электроснабжение в Одесской области будет восстановлено в течение суток - Харлов

  •  24423 просмотра

политика

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

  •  6623 просмотра
Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО

  •  21078 просмотра
Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

  •  29636 просмотра
Самая массированная воздушная атака: сбито 102 ракеты и 99 БПЛА

Самая массированная воздушная атака: сбито 102 ракеты и 99 БПЛА

  •  37495 просмотра
Зеленский о сегодняшней атаке рф: по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

Зеленский о сегодняшней атаке рф: по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов

  •  34077 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  112319 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  113374 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  113997 просмотра

Экономика

После атаки рф частично без света Луцк, Ковель и три района на Волыни - облэнерго

После атаки рф частично без света Луцк, Ковель и три района на Волыни - облэнерго

  •  58229 просмотра
Графики почасовых отключений введены в Черкасской области

Графики почасовых отключений введены в Черкасской области

  •  52278 просмотра
Украина увеличит импорт электроэнергии из-за ракетной атаки РФ

Украина увеличит импорт электроэнергии из-за ракетной атаки РФ

  •  50590 просмотра
15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

  •  121392 просмотра
россия атакует энергетику, ситуация сложная, введены экстренные отключения - министр

россия атакует энергетику, ситуация сложная, введены экстренные отключения - министр

  •  52007 просмотра

Киев

Последствия атаки рф на энергосистему: в КГГА предупредили о проблемах с водой и общественным транспортом

Последствия атаки рф на энергосистему: в КГГА предупредили о проблемах с водой и общественным транспортом

  •  26617 просмотра
Пожар после падения обломков дрона на Обуховское шоссе ликвидировали: спасатели показали последствия

Пожар после падения обломков дрона на Обуховское шоссе ликвидировали: спасатели показали последствия

  •  34526 просмотра
Проезд через дамбу Киевской ГЭС возобновится в 16:00

Проезд через дамбу Киевской ГЭС возобновится в 16:00

  •  24883 просмотра
Уничтожено почти 20 дронов врага, которые направлялись на столицу - КГГА

Уничтожено почти 20 дронов врага, которые направлялись на столицу - КГГА

  •  47548 просмотра
В Киеве из-за обломков БПЛА пострадал водитель автомобиля

В Киеве из-за обломков БПЛА пострадал водитель автомобиля

  •  45602 просмотра