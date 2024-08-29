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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 14:59  •  10949 просмотра

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Экс-нардеп Павел Ризаненко стал соучредителем компании в Крыму после аннексии. Его бегство из Украины перед полномасштабным вторжением вызывает вопросы о возможном сотрудничестве с врагом.

Украина во время полномасштабной войны столкнулась с многочисленными вызовами, среди которых - наказание тех, кто покинул страну в самый критический момент. Один из таких примеров - бывший народный депутат Павел Ризаненко, который перед началом полномасштабного вторжения сбежал за границу, пишет УНН.

Ризаненко в 2015 году стал одним из соучредителей ООО «ТрубоСталь» в Крыму. Речь идет о том, что после оккупации украинского Крыма этот политик фактически признал юрисдикцию агрессора - России - на территории полуострова. Публично он уже открещивался от этой истории, заявляя, что его силой внесли в реестр бизнес-партнеры россияне, то есть без его ведома.

Однако, учитывая его долгий бизнес-путь в российских компаниях в это мало верится. В частности, УНН уже писал о том, что Павел Ризаненко работал на российскую ОАО «Корпорация „ВСМПО-АВИСМА“, которая сейчас находится под санкциями. Эта компания является крупнейшим в мире производителем титана, который имеет полный технологический цикл. Корпорация глубоко интегрирована в авиакосмическую индустрию и сотрудничает с минобороны рф. Ризаненко был вовлечен в образование «ВСМПО-АВИСМА», а кто же откажется от сотрудничества с компанией, которую сам же и создавал. Поэтому очевидно, что он продолжил работать в корпорации, но уже не публично.

Кроме того, как свидетельствует декларация Павла Ризаненко, он с женой являются владельцами нескольких квартир вблизи Ялты.

Учитывая бизнес-связи с россиянами и активы в Крыму, сразу становится понятно, почему Павел Ризаненко, будучи народным депутатом, не голосовал за признание россии страной-агрессором.

Все эти факты вызывают серьезные вопросы относительно его возможного сотрудничества с врагом. А его бегство из Украины именно перед началом полномасштабного вторжения России, может свидетельствовать о том, что он не только боялся получить подозрение за сотрудничество с подсанкционными компаниями, но и за госизмену.

Поэтому забывать о таких бывших нардепах, как Ризаненко, точно не стоит при наказании беглецов. Его активы должны быть тщательно проверены, а возможные связи с оккупационными властями - расследованы.

Беглецы, как и Павел Ризаненко, должны отвечать перед законом наравне с другими, кто предал Украину в трудные времена. Их безнаказанность станет тревожным сигналом для тех, кто стремится избежать ответственности, воспользовавшись ситуацией. Только таким образом можно обеспечить справедливость и предотвратить повторение подобных случаев в будущем.

Контекст

Президент Владимир Зеленский на днях провел в совещание с силовиками и анонсировал решения, призванные наказать сбежавших за границу предателей, в том числе и тех, кто успел уехать до объявления ему подозрения. Ранее УНН уже напоминал о некоторых беглецах, кто в трудное для государства время избрал путь побега вместо защиты национальных интересов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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