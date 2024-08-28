Покарання втікачів: чи понесуть відповідальність колишні нардепи на кшталт Різаненка

Президент Володимир Зеленський анонсував рішення, покликані покарати зрадників, які втекли за кордон, у тому числі й тих, хто встиг виїхати до оголошення йому підозри. Є побоювання, що у фокусі уваги опиняться лиш ті, чий виїзд супроводжувався гучним скандалом та розголосом у ЗМІ, а менш відомі фігури, такі як колишній нардеп Павло Різаненко, можуть залишитися непоміченими, пише УНН.

Різаненко перед початком повномасштабного вторгнення виїхав за кордон і не повернувся, та й швидше за все найближчим часом повертатися точно не планує, адже його тут чекає підозра.

Він двічі обирався до Верховної Ради від 97 округу, до складу якого входять міста Березань та Бровари, а також Баришівський район і частина Броварського у Київській області. Саме частина Броварського району на початку повномасштабного вторгнення була окупована рашистами. Однак, Різаненко обрав бути осторонь звичайних броварчан, які роками йому довіряли, і виїхати за кордон.

За інформацією УНН, колишній нардеп покинув Україну перед початком широкомасштабного вторгнення – 2 лютого 2022 року. І зробив він це справді не дарма.

Як відомо, Різаненко не один рік відкрито працював на російські компанії. Звісно після початку війни з росією, у 2014 році, Різаненко запевняв, що всі зв’язки з російським бізнесом розірвав. Проте, все вказує на те, що він зробив це лише публічно для того, щоб прокласти собі шлях в українську політику.

Однією з російських компаній, з якою пов’язують Різаненка, є ВАТ "Корпорація "ВСМПО-АВИСМА". У 2005-2006 роках він був членом ради директорів цієї компанії, а у 2014 році всіляко сприяв встановленню ВАТ "Корпорація "ВСМПО-АВИСМА" контролю над Вільногірським гірничо-збагачувальним комбінатом і Запорізьким титано-магнієвим комбінатом і навіть не соромився це визнавати у публічному просторі. Мало того, Різаненко був залучений до утворення "ВСМПО-АВИСМА", а хто ж відмовиться від співпраці з компанією, яку сам же й створював. Тож очевидно, що він продовжив працювати у корпорації, але вже не публічно.

Але найцікавіше те, що Україна у 2021-2022 роках ввела санкції проти корпорації "ВСМПО-АВИСМА", а це вказує на те, що правоохоронці швидше за все готували підозру Павлу Різаненку.

Далі сценарій дуже простий – "товариші та друзі" попереджають Різаненка про загрозу, а той оперативно купує квитки на літак.

Такі як Павло Різаненко також мають нести відповідальність за свої дії. Він, так само як і більш відомі зрадники, обрав шлях втечі замість відповідальності. Тому важливо тримати такі імена на слуху, щоб жоден з них не уникнув покарання.

Додамо

Раніше УНН вже нагадував про декого з втікачів, хто в скрутний для держави час обрав шлях втечі замість захисту національних інтересів.