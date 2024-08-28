Покарання втікачів: чи понесуть відповідальність колишні нардепи на кшталт Різаненка

ukenru
13:46 • 30918 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 42044 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 58644 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 90696 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 142841 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 183291 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 266055 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166309 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142056 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128340 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 71228 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 43626 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 103155 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 81577 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 66493 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 30950 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 134904 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 266064 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 200681 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 230233 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 7847 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 22590 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 25696 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 30427 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 43626 перегляди
Актуальне
Покарання втікачів: чи понесуть відповідальність колишні нардепи на кшталт Різаненка

Покарання втікачів: чи понесуть відповідальність колишні нардепи на кшталт Різаненка

Київ • УНН

 • 141667 перегляди

Павло Різаненко, колишній нардеп від 97 округу, виїхав з України 2 лютого 2022 року. Його пов'язують з російською компанією "ВСМПО-АВИСМА", проти якої Україна ввела санкції у 2021-2022 роках.

Президент Володимир Зеленський анонсував рішення, покликані покарати зрадників, які втекли за кордон, у тому числі й тих, хто встиг виїхати до оголошення йому підозри. Є побоювання, що у фокусі уваги опиняться лиш ті, чий виїзд супроводжувався гучним скандалом та розголосом у ЗМІ, а менш відомі фігури, такі як колишній нардеп Павло Різаненко, можуть залишитися непоміченими, пише УНН.

Різаненко перед початком повномасштабного вторгнення виїхав за кордон і не повернувся, та й швидше за все найближчим часом повертатися точно не планує, адже його тут чекає підозра.

Він двічі обирався до Верховної Ради від 97 округу, до складу якого входять міста Березань та Бровари, а також Баришівський район і частина Броварського у Київській області. Саме частина Броварського району на початку повномасштабного вторгнення була окупована рашистами. Однак, Різаненко обрав бути осторонь звичайних броварчан, які роками йому довіряли, і виїхати за кордон.

За інформацією УНН, колишній нардеп покинув Україну перед початком широкомасштабного вторгнення – 2 лютого 2022 року. І зробив він це справді не дарма.

Як відомо, Різаненко не один рік відкрито працював на російські компанії. Звісно після початку війни з росією, у 2014 році, Різаненко запевняв, що всі зв’язки з російським бізнесом розірвав. Проте, все вказує на те, що він зробив це лише публічно для того, щоб прокласти собі шлях в українську політику.

Однією з російських компаній, з якою пов’язують Різаненка, є ВАТ "Корпорація "ВСМПО-АВИСМА". У 2005-2006 роках він був членом ради директорів цієї компанії, а у 2014 році всіляко сприяв встановленню ВАТ "Корпорація "ВСМПО-АВИСМА" контролю над Вільногірським гірничо-збагачувальним комбінатом і Запорізьким титано-магнієвим комбінатом і навіть не соромився це визнавати у публічному просторі. Мало того, Різаненко був залучений до утворення "ВСМПО-АВИСМА", а хто ж відмовиться від співпраці з компанією, яку сам же й створював. Тож очевидно, що він продовжив працювати у корпорації, але вже не публічно.

Але найцікавіше те, що Україна у 2021-2022 роках ввела санкції проти корпорації "ВСМПО-АВИСМА", а це вказує на те, що правоохоронці швидше за все готували підозру Павлу Різаненку.

Далі сценарій дуже простий – "товариші та друзі" попереджають Різаненка про загрозу, а той оперативно купує квитки на літак.

Такі як Павло Різаненко також мають нести відповідальність за свої дії. Він, так само як і більш відомі зрадники, обрав шлях втечі замість відповідальності. Тому важливо тримати такі імена на слуху, щоб жоден з них не уникнув покарання.

Додамо

Раніше УНН вже нагадував про декого з втікачів, хто в скрутний для держави час обрав шлях втечі замість захисту національних інтересів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаПублікації

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01