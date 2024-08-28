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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 15:50  •  16584 просмотра

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Павел Ризаненко, бывший нардеп от 97 округа, выехал из Украины 2 февраля 2022 года. Его связывают с российской компанией «ВСМПО-АВИСМА», против которой Украина ввела санкции в 2021-2022 годах.

Президент Владимир Зеленский анонсировал решения, призванные наказать предателей, которые сбежали за границу, в том числе и тех, кто успел выехать до объявления ему подозрения. Есть опасения, что в фокусе внимания окажутся лишь те, чей выезд сопровождался громким скандалом и оглаской в СМИ, а менее известные фигуры, такие как бывший нардеп Павел Ризаненко, могут остаться незамеченными, пишет УНН.

Ризаненко перед началом полномасштабного вторжения выехал за границу и не вернулся, да и скорее всего в ближайшее время возвращаться точно не планирует, ведь его здесь ждет подозрение.

Он дважды избирался в Верховную Раду от 97 округа, в состав которого входят города Березань и Бровары, а также Барышевский район и часть Броварского в Киевской области. Именно часть Броварского района в начале полномасштабного вторжения была оккупирована рашистами. Однако, Ризаненко выбрал быть в стороне от обычных броварчан, которые годами ему доверяли, и уехать за границу.

По информации УНН, бывший нардеп покинул Украину перед началом широкомасштабного вторжения - 2 февраля 2022 года. И сделал он это действительно не зря.

Как известно, Ризаненко не один год открыто работал на российские компании. Конечно после начала войны с Россией, в 2014 году, Ризаненко уверял, что все связи с российским бизнесом разорвал. Однако, все указывает на то, что он сделал это только публично для того, чтобы проложить себе путь в украинскую политику.

Одной из российских компаний, с которой связывают Ризаненко, является ОАО «Корпорация „ВСМПО-АВИСМА“. В 2005-2006 годах он был членом совета директоров этой компании, а в 2014 году всячески способствовал установлению ОАО «Корпорация „ВСМПО-АВИСМА“ контроля над Вольногорским горно-обогатительным комбинатом и Запорожским титано-магниевым комбинатом и даже не стеснялся это признавать в публичном пространстве. Мало того, Ризаненко был привлечен к образованию «ВСМПО-АВИСМА», а кто же откажется от сотрудничества с компанией, которую сам же и создавал. Поэтому очевидно, что он продолжил работать в корпорации, но уже не публично.

Но самое интересное то, что Украина в 2021-2022 годах ввела санкции против корпорации «ВСМПО-АВИСМА», а это указывает на то, что правоохранители скорее всего готовили подозрение Павлу Ризаненко.

Далее сценарий очень прост - «товарищи и друзья» предупреждают Ризаненко об угрозе, а тот оперативно покупает билеты на самолет.

Такие как Павел Ризаненко также должны нести ответственность за свои действия. Он, так же как и более известные предатели, выбрал путь бегства вместо ответственности. Поэтому важно держать такие имена на слуху, чтобы ни один из них не избежал наказания.

Добавим

Ранее УНН уже напоминал о некоторых из беглецов, кто в трудное для государства время выбрал путь бегства вместо защиты национальных интересов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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