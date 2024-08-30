Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Начало полномасштабной войны продемонстрировало, как много в Украине было российских агентов, которые просто выжидали своего часа. Одним из них может быть бывший нардеп Павел Ризаненко, который много лет работал на российские компании, тесно связанные с оборонным сектором, и может иметь связи со спецслужбами рф, пишет УНН.

Ризаненко с 1999 года проживал в москве и работал на российские компании. Начинал он свою карьеру в россии в инвестиционных компаниях, а затем получил должность в совете директоров "ВСМПО-АВИСМА". Факт сотрудничества Павла Ризаненко именно с этой компанией заслуживает отдельного внимания.

Как уже сообщал УНН, Ризаненко работал на российскую ОАО "Корпорация „ВСМПО-АВИСМА", которая сейчас находится под санкциями. Эта компания является крупнейшим в мире производителем титана, который имеет полный технологический цикл. Корпорация глубоко интегрирована в авиакосмическую индустрию и сотрудничает с минобороны рф.

Но тут стоит еще обратить внимание как будущий народный депутат Украины получил должность в корпорации "ВСМПО-АВИСМА". В 2005 году контрольный пакет акций этой компании пыталась прибрать к рукам группа компаний "Ренова" миллиардера Виктора Вексельберга. Так вот, защитой интересов акционеров корпорации Владислава Тетюхина и Вячеслава Брешта занималась российская инвестиционная компания "Ренессанс Капитал", в которой в то время работал Ризаненко. За успешное сопровождение этого процесса он получил должность в совете директоров "ВСМПО-АВИСМА".

Известно, что компании, которые сотрудничают с российской оборонкой, принимают на работу только "проверенных" людей. Что интересно, Вячеслав Брешт, интересы которого отстаивал Ризаненко, имел почти 15-летний стаж работы в Первом главном управлении кгб ссср (внешняя разведка). Поэтому вполне возможно, что Ризаненко был завербован российскими спецслужбами, когда работал в россии, и поддерживал связи с фсб даже после возвращения в украинскую политику.

Эти подозрения становятся еще более весомыми, учитывая то, что Ризаненко не только не голосовал за признание россии страной-агрессором, но и продолжал иметь активы и бизнес в Крыму даже после аннексии. Однако, перед началом полномасштабного вторжения - 2 февраля 2022 года - экс-нардеп выехал из Украины и до сих пор не возвращался. Не свидетельствует ли это о том, что его действия были направлены на поддержку российских интересов даже после того, как он вернулся в Украину?

В свете последних заявлений Президента Владимира Зеленского о возвращении беглецов и предателей, становится очевидным, что расследование деятельности таких политиков, как Павел Ризаненко, является не только вопросом национальной безопасности, но и справедливости. Ни один из тех, кто мог быть агентом фсб, не должен избежать ответственности, особенно во времена, когда Украина борется за свое выживание.