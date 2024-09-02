Російські зв'язки екснардепа Різаненка: можливе подвійне громадянство та нерухомість у Криму

Колишній народний депутат Павло Різаненко, який відсиджується за кордоном, ймовірно, має російський паспорт. На це вказує, у тому числі, його тривале перебування у росії і співпраця з компаніями, тісно пов'язаних з російським оборонним сектором, пише УНН.

Різаненко з 1999 року проживав у москві та працював на російські компанії. Починав він свою кар’єру в росії в інвестиційних компаніях, а потім отримав посаду в раді директорів корпорації "ВСМПО-АВИСМА".

Як відомо, ця корпорація відіграє важливу роль у російській оборонній промисловості. Подібні професійні зв'язки значно збільшують ймовірність наявності у нього російського паспорта, адже потрапити до такого сектору іноземцям без російського громадянства майже неможливо.

Разом з Різаненком проживала у росії та будувала свою кар’єру його дружина – Ольга Петренко. За непідтвердженими даними, вона також має російське громадянство, від якого офіційно не відмовилася й досі.

Наявність російських паспортів у подружжя могло значно спростити їм життя у рф та забезпечити доступ до ресурсів і можливостей, які були б недоступні іноземцям.

Ці підозри стають ще більш вагомими, зважаючи на те, що Різаненко та його дружина мають кілька квартир та земельних ділянок в Криму. Вся нерухомість там, навіть після анексії півострова, за ними збереглася, а в’їзд до Криму подружжю не заборонений, як багатьом іншим українським нардепам та громадським діячам.

УНН звернувся до СБУ з запитом щодо наявності у Павла Різаненка та його дружини російського громадянства. Адже такі факти викликають серйозне занепокоєння, особливо в контексті національної безпеки України. У ситуації, коли країна стикається з військовою агресією з боку росії, такі зв'язки з країною-агресором потребують негайного розслідування.

У світлі останніх заяв президента Володимира Зеленського про повернення втікачів та зрадників, стає очевидним, що розслідування діяльності таких політиків, як Павло Різаненко, є не лише питанням національної безпеки, але й справедливості. Ні один з тих, хто міг бути агентом фсб, не повинен уникнути відповідальності, особливо в часи, коли Україна бореться за своє виживання.