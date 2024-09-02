Бывший народный депутат Павел Ризаненко, который отсиживается за границей, вероятно, имеет российский паспорт. На это указывает, в том числе, его длительное пребывание в россии и сотрудничество с компаниями, тесно связанными с российским оборонным сектором, пишет УНН.

Ризаненко с 1999 года проживал в москве и работал на российские компании. Начинал он свою карьеру в россии в инвестиционных компаниях, а затем получил должность в совете директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА".

Как известно, эта корпорация играет важную роль в российской оборонной промышленности. Подобные профессиональные связи значительно увеличивают вероятность наличия у него российского паспорта, ведь попасть в такой сектор иностранцам без российского гражданства почти невозможно.

Вместе с Ризаненко проживала в россии и строила свою карьеру его жена - Ольга Петренко. По неподтвержденным данным, она также имеет российское гражданство, от которого официально не отказалась до сих пор.

Наличие российских паспортов у супругов могло значительно упростить им жизнь в рф и обеспечить доступ к ресурсам и возможностям, которые были бы недоступны иностранцам.

Эти подозрения становятся еще более весомыми, учитывая то, что Ризаненко и его жена имеют несколько квартир и земельных участков в Крыму. Вся недвижимость там, даже после аннексии полуострова, за ними сохранилась, а въезд в Крым супругам не запрещен, как многим другим украинским нардепам и общественным деятелям.

УНН обратился в СБУ с запросом о наличии у Павла Ризаненко и его жены российского гражданства. Ведь такие факты вызывают серьезное беспокойство, особенно в контексте национальной безопасности Украины. В ситуации, когда страна сталкивается с военной агрессией со стороны россии, такие связи со страной-агрессором требуют немедленного расследования.

В свете последних заявлений Президента Владимира Зеленского о возвращении беглецов и предателей, становится очевидным, что расследование деятельности таких политиков, как Павел Ризаненко, является не только вопросом национальной безопасности, но и справедливости. Ни один из тех, кто мог быть агентом фсб, не должен избежать ответственности, особенно во времена, когда Украина борется за свое выживание.