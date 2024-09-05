Ежедневно в Украине появляются новые громкие скандалы и разоблачения, что дает возможность бывшим политическим фигурам уйти в тень и переждать пока "историю" их деятельности забудут. Среди таких лиц и бывший нардеп Павел Ризаненко, который перед началом полномасштабной войны выехал за границу и полностью исчез из информационного пространства, что наталкивает на мысль, что он может до сих пор оставаться под влиянием российских кураторов и "выжидать своего часа", пишет УНН.

Павел Ризаненко, которого многие в Украине уже забыли, может быть примером того, как российские спецслужбы продолжают удерживать свое влияние на отдельных лиц. Неизвестно, где именно находится Ризаненко сейчас, но его связи с россией вызывают серьезное беспокойство. Есть вероятность, что он может быть "выжидателем" и выжидать, пока ему не поступит указание от кураторов, как действовать дальше.

Как известно, Ризаненко долгое время проживал в москве и работал на российских компаниях, в частности тех, которые имеют тесные связи с оборонным сектором россии. Такое прошлое вызывает подозрения, что экс-нардеп может иметь российское гражданство, которое значительно облегчало бы его профессиональную деятельность в России. И хотя сегодня он находится в статусе "забытого" политика, ситуация может измениться в любой момент.

Подобные лица, как Ризаненко, могут быть опасными не только из-за своих прошлых связей, но и из-за возможности активизации в момент, когда российские кураторы сочтут это целесообразным. Внезапное появление бывшего политика на политической арене с подготовленным планом действий может быть серьезным вызовом для национальной безопасности Украины.

В свете последних заявлений президента Владимира Зеленского о возвращении беглецов и предателей, становится очевидным, что важно не терять из виду тех, кто может стать инструментом российских спецслужб в любой момент. Пока Украина продолжает борьбу за свою независимость, подобные "почекуны" могут стать угрозой, способной разрушить усилия, направленные на защиту государства.

Ризаненко, как и многие другие бывшие политики с сомнительным прошлым, заслуживает пристального внимания со стороны украинских спецслужб и правоохранительных органов. Ведь тот, кто однажды отдал предпочтение москве, вряд ли изменит свои взгляды, даже находясь далеко за границей.