Бывший нардеп Павел Ризаненко в свое время запустил слухи о якобы родственных связях украинского бизнесмена, владельца столичного БФК «Гулливер» Виктора Полищука с российским политиком Дмитрием Медведевым. Однако, ирония заключается в том, что именно в биографии Ризаненко четко прослеживается российский след, пишет УНН.

Экс-нардеп продвигал фейк о якобы родственных связях Полищука с высокопоставленными чиновниками РФ в своих блогах и публичных выступлениях. Несмотря на отсутствие четких доказательств, с годами запущенная Ризаненко дезинформация превратилась в общепринятую «истину», которая продолжает жить своей жизнью.

Однако если обратить внимание на самого Павла Ризаненко, то в его собственной биографии четко прослеживается российский след. Как известно, он с семьей долгое время проживал в РФ и строил там свою карьеру. В частности, он работал в российской компании «ВМСПО-АВИСМА», которая полностью обеспечивает потребности российского ОПК в титановой продукции. Против этой компании Украина ввела санкции. Есть подозрения, что Ризаненко уехал из Украины перед самым началом полномасштабного вторжения не спроста, ведь, вероятно, ему готовилось подозрение за сотрудничество с подсанкционными компаниями рф.

Кроме того, Ризаненко может быть не просто обычным экс-нардепом, который сбежал от ответственности, а «выжидателем», который ждет сигнала от российских кураторов для дальнейших действий. Ведь, как известно, в компаниях, связанных с российским оборонным сектором, не работают обычные люди «с улицы».

Таким образом, становится понятно, что Ризаненко практически отразил собственный опыт, создавая фейк о Полищуке.

Такие случаи демонстрируют, как легко политики могут манипулировать общественным мнением, используя дезинформацию как инструмент. Не был ли фейк о Полищуке попыткой Ризаненко отвлечь внимание от собственных проблем и связанных с РФ аспектов в его биографии?

История с бывшим нардепом Павлом Ризаненко и фейковыми обвинениями в адрес владельца БФК «Гулливер» Виктора Полищука показывает, насколько сложно различить правду и выдумки в современном информационном пространстве. Поэтому важно анализировать источники информации и не поддаваться на манипуляции.