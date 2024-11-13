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Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Киев  •  УНН

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Бывший работник фискальной службы создал сеть фиктивных компаний для экспорта зерна без уплаты налогов. Через схему в 2024 году было вывезено более 110 тысяч тонн продукции на сумму 1,055 млрд грн.

Несмотря на то, что по оценкам экспертов, действия власти способствовали уменьшению доли серого экспорта зерновых - с 30% до 18% - ловкие дельцы не оставляют попыток обмануть государство и заработать больше, прибегая к различным противоправным схемам. УНН стало известно о бывшем работнике фискальной службы, а ныне основателе адвокатского объединения, который создал разветвленную сеть фиктивных компаний, которые перепродавали зерновые, уклоняясь от налогов.

Речь идет о бывшем руководителе управления Государственной фискальной службы Сергее Недоренко, который в настоящее время является соучредителем адвокатского объединения «Империум». В период 2018-2021 годов он работал начальником управления оперативного реагирования Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Украины, а после увольнения организовал целую схему экспорта сельскохозяйственной продукции без уплаты налогов. Судебные документы свидетельствуют, что в схеме задействовано более трех десятков компаний.

Имея неплохой опыт и связи, Недоренко создал и приобрел предприятия с признаками «фиктивности», что позволило ему организовать механизм экспорта зерна, которое покупалось у фермеров за наличные.

Для обеспечения беспрепятственного таможенного оформления на Черновицкой таможне он привлек заместителя начальника таможни Евстафия Майтапова, с который работал его под руководством в ДФС. Действуя совместно они создали для подконтрольных предприятий возможность вывозить зерно без надлежащей уплаты налогов.

В течение 2024 года через эту схему было вывезено сельскохозяйственную продукцию на сумму 1,055 миллиарда гривен, в частности компаниями ФГ «АГРО-ПАМП», ООО «ФГ ЛЮКС АГРОТЕХ», ООО «АГРОСИД ЛАЙФ» и другими. Общий вес экспортируемой продукции составил более 110 тысяч тонн на сумму более миллиарда гривен.

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Примечательно, что некоторые из этих компаний были созданы не более 2-3 месяцев назад, но уже меняли руководителей и названия.

Расследует сделку Бюро экономической безопасности. Сейчас уже выявлено, что зерно фиктивные фирмы из Украины экспортировали компаниям из Румынии, ОАЭ, Болгарии, Турции, Польши и других стран. Компании, задействованные в схеме, не регистрировали налоговые накладные, подтверждающие факт приобретения товаров и услуг, у них также отсутствуют работники и средства для ведения соответствующей деятельности.

Этот пример наглядно демонстрирует, что значительный спрос на украинское зерно на международных рынках привлекает внимание не только ответственных игроков, но и тех, кто пытается обойти налоговое законодательство. Некоторые экспортеры продолжают искать способы вывозить продукцию, используя непрозрачные схемы и не платя налоги, чтобы максимизировать прибыль. Для этого могут использоваться различные тактики, такие как оформление фиктивных компаний, которые формально осуществляют операции, но фактически существуют только на бумаге. Иногда зерно продается за пределами Украины через посредников или по заниженным ценам, что снижает налогооблагаемую базу.

Эти действия не только вредят государственному бюджету, но и нарушают баланс рынка, создавая конкурентные преимущества для тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Они ставят под риск стабильное развитие аграрного сектора, создавая давление на честных экспортеров, которые платят налоги и соблюдают правила. В результате бюджет недополучает значительные средства, которые могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры и поддержку сельскохозяйственных производителей.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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