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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Киев  •  УНН

 • 7688 просмотра

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Эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера".

Агентство по розыску и менеджменту активов должно было учесть интересы государственного "Ощадбанка" еще до объявления конкурса на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". То, что АРМА только сейчас решило договариваться с банком, свидетельствует о непрофессионализме сотрудников и руководства агентства. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший секретарь Общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.

Детали

Представители АРМА 13 ноября все же решили встретиться с заместителем председателя правления "Ощадбанка", ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным, чтобы обсудить вопросы управления арестованным активом, которые затрагивают интересы государственного банка в части погашения долгов по кредитам. Однако, к консенсусу на совещании прийти не удалось, и стороны договорились "продолжить взаимодействие".

Дмитрий Громаков отметил, что АРМА должно было учесть все риски для государственного банка еще на этапе подготовки конкурса и прописать их в конкурсных условиях для управляющих.

"Действия АРМА и его руководства в этом случае с одной точки зрения не профессиональные, а с другой они могут иметь свою коррупционную составляющую, и здесь уже вопрос к соответствующим государственным органам, кто за это отвечает - почему АРМА не учитывает государственные интересы при работе с такими проблемными активами", - отметил он.

По его мнению, АРМА, во-первых, могло сознательно пропустить требования по обслуживанию кредитов в тендерной документации, понимая, что в таком случае никто не захочет брать в управление этот актив.

"Во-вторых - согласно законодательству, все заработанные средства идут в госбюджет, и это уже становится предметом спора между государственным бюджетом и государственным учреждением о том, кому принадлежат эти деньги. Государственному банку, который кредитовал этот актив, или же государству", - добавил эксперт.

Контекст

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий, которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Здание ТРЦ "Гулливер" является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - "Ощадбанк". Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем.

В "Ощадбанке" неоднократно заявляли, что решение о передаче "Гулливера" в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки "Ощадбанка" из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL, Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ "Гулливер", если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок "Гулливера" отдадут "непонятному управителю".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
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