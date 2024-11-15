Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

ukenru
Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
09:49 • 7820 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
08:51 • 37964 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 101043 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 112713 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 115072 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Эксклюзив
ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
 • 113996 просмотра

ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

Эксклюзив
"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 106235 просмотра

"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство
 • 102390 просмотра

Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство

Эксклюзив
В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями
 • 102125 просмотра

В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями

Эксклюзив
НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие
 • 96913 просмотра

НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Одессе после атаки ликвидировано 6 пожаров, пострадали 10 человек и погибла женщина

В Одессе после атаки ликвидировано 6 пожаров, пострадали 10 человек и погибла женщина

 • 58850 просмотра
Ночные атаки беспилотников на краснодарский край: прогремела серия взрывов

Ночные атаки беспилотников на краснодарский край: прогремела серия взрывов

 • 50883 просмотра
США изменили рекомендации для граждан относительно путешествий в Украину

США изменили рекомендации для граждан относительно путешествий в Украину

 • 68147 просмотра
Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

 • 42570 просмотра
Трамп о войне рф против Украины: "Это должно прекратиться"

Трамп о войне рф против Украины: "Это должно прекратиться"

06:16 • 30484 просмотра
публикации
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

08:51 • 37964 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 116215 просмотра
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 133732 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

 • 152676 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 139197 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

08:59 • 9192 просмотра
Трамп пошутил о "постоянном" присутствии Маска в Мар-а-Лаго: "не могу выгнать его отсюда"

Трамп пошутил о "постоянном" присутствии Маска в Мар-а-Лаго: "не могу выгнать его отсюда"

08:23 • 9240 просмотра
Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

 • 101326 просмотра
В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

 • 103729 просмотра
Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

 • 103954 просмотра
Актуальное
Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

Киев  •  УНН

 • 8381 просмотра

Read in English

На церемонии взвешивания перед боем в Техасе 58-летний Майк Тайсон ударил по лицу 27-летнего боксера-блогера Джейка Пола. Пол отреагировал на инцидент в шутку, назвав Тайсона «злым маленьким эльфом».

Легенда бокса в супертяжелом весе Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на напряженной церемонии взвешивания перед скандальным боем в тяжелом весе в пятницу в Техасе, пишет УНН со ссылкой на BBC Sport.

Детали

Боксер-новичок Пол, 27 лет, встретится с 58-летним Тайсоном на стадионе AT&T в Далласе.

После того, как оба мужчины взвесились, Пол прополз по полу, прежде чем подняться на линию глаз Тайсона для традиционной финальной битвы взглядов.

Тайсон отказывался отвечать на подстрекательства Пола большую часть недели, но ударил своего соперника по лицу, заставив охрану и членов команды броситься разнимать бойцов.

"Разговор окончен", - сказал Тайсон и ушел со сцены. Пол тем временем улыбался, прежде чем сесть и, казалось, медитировать.

"Я даже этого не почувствовал. Он злой. Он злой маленький эльф", - сказал Пол о пощечине.

"Майк Тайсон, я думал, что это была милая пощечина, приятель, но завтра тебя нокаутируют", - указал он.

Дополнение

Двукратный чемпион мира Тайсон в последний раз выступал на профессиональном ринге в 2005 году.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спортУНН Lite
tekhasТехас