Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

Легенда бокса в супертяжелом весе Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на напряженной церемонии взвешивания перед скандальным боем в тяжелом весе в пятницу в Техасе, пишет УНН со ссылкой на BBC Sport.

Детали

Боксер-новичок Пол, 27 лет, встретится с 58-летним Тайсоном на стадионе AT&T в Далласе.

После того, как оба мужчины взвесились, Пол прополз по полу, прежде чем подняться на линию глаз Тайсона для традиционной финальной битвы взглядов.

Тайсон отказывался отвечать на подстрекательства Пола большую часть недели, но ударил своего соперника по лицу, заставив охрану и членов команды броситься разнимать бойцов.

"Разговор окончен", - сказал Тайсон и ушел со сцены. Пол тем временем улыбался, прежде чем сесть и, казалось, медитировать.

"Я даже этого не почувствовал. Он злой. Он злой маленький эльф", - сказал Пол о пощечине.

"Майк Тайсон, я думал, что это была милая пощечина, приятель, но завтра тебя нокаутируют", - указал он.

Дополнение

Двукратный чемпион мира Тайсон в последний раз выступал на профессиональном ринге в 2005 году.