США изменили рекомендации для граждан относительно путешествий в Украину

Государственный Департамент США изменил рекомендации по посещению Украины американскими гражданами. Об этом сообщено на официальном сайте ведомства, передает УНН.

Детали

Согласно информации, ведомство отделило некоторые украинские территории как регионы с более низким уровнем риска, благодаря возможностям противовоздушной обороны и удаленности от зон активных боевых действий.

С четвертого (не путешествовать) до третьего уровня (обдумайте свое путешествие) риска Государственный Департамент снизил для нескольких областей Украины: Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской.

В то же время, департамент всем гражданам США настоятельно рекомендует:

Внимательно следить за сообщениями правительства США, местными и международными средствами массовой информации, чтобы получать информацию об изменениях в условиях безопасности и предупреждения о необходимости укрытия на местах. Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой - говорится в сообщении.

Такие изменения ведомство внесло впервые с начала полномасштабного вторжения.

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