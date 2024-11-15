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США изменили рекомендации для граждан относительно путешествий в Украину

Киев  •  УНН

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Госдеп США снизил уровень риска для девяти западных областей Украины с четвертого до третьего. Это первые изменения рекомендаций по путешествиям с начала полномасштабного вторжения.

Государственный Департамент США изменил рекомендации по посещению Украины американскими гражданами. Об этом сообщено на официальном сайте ведомства, передает УНН.

Детали

Согласно информации, ведомство отделило некоторые украинские территории как регионы с более низким уровнем риска, благодаря возможностям противовоздушной обороны и удаленности от зон активных боевых действий.

С четвертого (не путешествовать) до третьего уровня (обдумайте свое путешествие) риска Государственный Департамент снизил для нескольких областей Украины: Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской.

В то же время, департамент всем гражданам США настоятельно рекомендует: 

Внимательно следить за сообщениями правительства США, местными и международными средствами массовой информации, чтобы получать информацию об изменениях в условиях безопасности и предупреждения о необходимости укрытия на местах. Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой

- говорится в сообщении. 

Такие изменения ведомство внесло впервые с начала полномасштабного вторжения.

Три четверти американцев считают войну рф против Украины важной для национальных интересов США - опрос20 февр. 2024, 08:53 • 26140 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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