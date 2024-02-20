Три четверти американцев считают войну рф против Украины важной для национальных интересов США - опрос
Киев • УНН
Большинство американцев считают вторжение россии в Украину важным для национальных интересов США, причем демократы и старшие американцы считают это более важным, чем республиканцы и младшие американцы.
После почти двух лет с момента вторжения россии в Украину, 74% американцев считают войну россии против Украины важной для национальных интересов США, а 43% из опрошенных считают ее очень важной. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного Центром Pew и опубликованного 16 февраля, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Демократы и беспартийные американцы, которые более привержены Демократической партии, чаще, чем республиканцы и сторонники республиканцев, считают войну рф против Украины важной для национальных интересов США (81% против 69%).
Когда речь идет о личной важности конфликта, демократы также чаще, чем республиканцы, видят его важность для себя лично (65% по сравнению с 56%).
Также старшие американцы чаще, чем младшие, воспринимают этот конфликт как важный как для национальных интересов США, так и для себя лично.
Дополнение
Данные из предыдущего исследования Pew показывают, что примерно три из десяти американцев (31%) считают, что Соединенные Штаты оказывают слишком много помощи Украине в ее борьбе с россией, тогда как примерно половина говорит, что уровень поддержки США надлежащий (29%) или недостаточный (18%).
Три четверти американцев считают войну рф против Украины важной для национальных интересов США - опрос
Большинство американцев считают вторжение россии в Украину важным для национальных интересов США, причем демократы и старшие американцы считают это более важным, чем республиканцы и младшие американцы.
Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции
Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции.
Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни в память о Героях Небесной Сотни
Президент Зеленский почтил память Небесной Сотни, погибшей во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году, отметив, что если тогда против безоружных протестующих использовали пули, то сейчас россия использует ракеты, беспилотники и армии в своих попытках уничтожить независимость Украины.
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
После того, как "Государственный оператор тыла" объявил новые тендеры на поставку продовольствия в Вооруженные Силы, против него и новой команды Ммнистерства обороны началась информационная атака, вероятно, со стороны компаний, которые ранее были монополистами.
Украина победит и будет в ЕС: Урсула фон дер Ляйен почтила память Героев Небесной Сотни
Урсула фон дер Ляйен почтила память Героев Небесной Сотни, погибших во время революции 2014 года, и подчеркнула, что Украина станет членом Европейского Союза.
В Киев прибыл кандидат на должность генсека Совета Европы
Ален Берсе, бывший президент Швейцарии и кандидат на должность Генерального секретаря Совета Европы, прибыл в Киев, чтобы сосредоточиться на роли СЕ в поддержке Украины против российской агрессии.
Оккупанты обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области, без жертв - полиция
Российские войска обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области, повредив гражданские объекты, но обошлось без жертв.
Из-за ночных вражеских обстрелов на Херсонщине повреждены три образовательных учреждения
Два детских сада и школа в Херсонской области были повреждены в результате ночного обстрела российскими войсками.
В Британии суд разрешил автомобильный тоннель под объектом всемирного наследия Стоунхендж
Высокий суд Великобритании отклонил жалобу на планы строительства дорожного тоннеля вблизи объекта Всемирного наследия Стоунхендж, позволив продолжить реализацию проекта стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, несмотря на опасения, что он может нанести необратимый ущерб.
Партизаны обнаружили место базирования оккупантов во временно оккупированном Крыму
Украинские партизаны обнаружили базу российских оккупантов, расположенную в заброшенных складских помещениях на окраине села Красносельское Черноморского района Крыма.