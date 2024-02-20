Три четверти американцев считают войну рф против Украины важной для национальных интересов США - опрос

После почти двух лет с момента вторжения россии в Украину, 74% американцев считают войну россии против Украины важной для национальных интересов США, а 43% из опрошенных считают ее очень важной. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного Центром Pew и опубликованного 16 февраля, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Демократы и беспартийные американцы, которые более привержены Демократической партии, чаще, чем республиканцы и сторонники республиканцев, считают войну рф против Украины важной для национальных интересов США (81% против 69%).

Когда речь идет о личной важности конфликта, демократы также чаще, чем республиканцы, видят его важность для себя лично (65% по сравнению с 56%).

Также старшие американцы чаще, чем младшие, воспринимают этот конфликт как важный как для национальных интересов США, так и для себя лично.

Дополнение

Данные из предыдущего исследования Pew показывают, что примерно три из десяти американцев (31%) считают, что Соединенные Штаты оказывают слишком много помощи Украине в ее борьбе с россией, тогда как примерно половина говорит, что уровень поддержки США надлежащий (29%) или недостаточный (18%).